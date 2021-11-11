總統蔡英文9日公告好消息，上（10）月台灣出口額創新高，歡唱貿易成績亮眼的同時，她強調美豬的公投案，攸關台灣對外經貿布局，所以12月18日的公投，「四個不同意，台灣更有力」。

美豬早已進口台灣，公投案主旨是禁止萊豬，不是美豬；不管豬肉來自丹麥或美國，都歡迎，但含有瘦肉精的萊豬不應放行。公投投同意票，目的在守護健康，但蔡總統迴避健康疑慮，把議題扭曲為反美。

蔡總統也遮蔽經貿真相。台灣外貿的10月成績的確亮眼，原因是中國大陸經濟持續成長。依據財政部關務署的海關進出口統計，10月台灣出口總額為401億美元，其中出口到大陸有102億1800萬美元，亮麗的10月出口，40.44%賣給中國大陸。中國大陸在陳水扁總統執政時成為台灣最大的貿易夥伴；蔡總統上任之後，台灣對中國大陸的貿易依存度一直超過40%，今年10月的外貿成績，延續既定事實。

台灣底子厚，所以外貿一直表現好，出口是台灣的命脈；台灣的成績起起伏伏，關鍵仍在中國大陸，中國大陸表現好，台灣經濟就跟著好。蔡總統遮掩事實，但財政部關務署製作的圖，清楚顯示，沒有中國大陸，台灣的出超將垮掉近一大半。

台灣貿易出口成績亮眼，肇因大陸經濟好，台灣跟著好。財政部關務署資料清楚顯示，沒有中國大陸，台灣的出超將垮掉近一大半。（圖/引自財政部關務署網站）

對中國大陸的貿易依存度高，也代表台灣的電子、電機產品，在中國大陸極具競爭性。這些台灣強項在中國大陸加工、組裝後，也成為中國大陸輸歐美的強項。台灣的驕傲產品，是中國大陸競逐世界不可或缺的關鍵，證明台灣高度仰賴中國大陸的同時，中國大陸也相對依賴台灣。

這是在總統宣揚亮麗出口成績時，被隱匿的真相，與萊豬何關？中國大陸與台灣都想加入CPTPP，分別啟動申請程序，深化與世界市場的連結，但中國大陸沒有以開放萊豬為代價，北京當局也沒有向民眾宣導，說為了加入CPTPP，大陸人民必須接受萊豬進口。

中國大陸是美國豬肉最大的消費國，去年中國大陸買了22億美元的美國豬肉，佔美國豬肉出口總額的29.8%，但中國大陸仍禁止瘦肉精，只買沒有瘦肉精的美豬，北京不在乎美國有沒有生氣，美國也沒有抗議，反而是美國豬農為了搶佔中國大陸市場，過去幾年改變飼養方式，逐漸降低餵養瘦肉精。美國市場現況，將近八成的豬肉沒有瘦肉精，中國大陸堅持買這些豬肉、剩下約兩成有瘦肉精的豬肉，中國大陸不要，美國強迫台灣接受。蔡政府要台灣人吃大陸人不要的次級品。

面對CPTPP，大陸禁止瘦肉精始終如一，蔡政府卻拿CPTPP為藉口，壓迫台灣人公投投反對票，歡迎瘦肉精。開放瘦肉精豬肉銷台，無助於台灣出口實力；瘦肉精也不是台灣產品出口世界的阻礙。瘦肉精美豬是蔡政府去年與美國川普政府間的暗室政治交易，無關台灣經貿福祉，只是犧牲台灣食安。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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