面對中國大陸不斷擴張核武庫，日前更驗證極音速飛彈；對此，美國總統拜登在15日與中國大陸領導人習近平舉行線上峰會時，雙方同意討論軍備控制的可能性。不過，卡內基全球政策研究中心研究員趙通認為，重點不在於北京核武庫快速擴張，而是美中應該承認「相互脆弱性」(mutual vulnerability)。

趙通認為，北京很明顯的正快速擴大核武庫。從商業衛星圖來看，中國大陸新建立100多個洲際彈道飛彈發射井。2021年10月，更有媒體披露北京測試可攜帶核彈頭的極音速飛彈。

由於大陸的極音速載具可繞地球飛行，更是全球首個擁有如此技術的國家，讓參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）形容為「史普尼克時刻」（Sputnik moment）。五角大廈更警告，到2030年時，北京核武庫規模可能達現在的4倍。

※以極音速飛彈突破美飛彈防禦

趙通認為，透過前述種種，可理解華府對北京的「戰略突破」何等憂慮。此時，美中如果再不願意展開明確的對話，可能因擦槍走火而帶來悲劇性災難。

華府不斷擴大對大陸人權、法治與台灣議題上的力道，這些都顯示美方願意冒著更大的風險，削弱北京的合法性、破壞大陸的穩定與妨礙陸方尋求國家統一，進而阻止大陸的崛起。圖為運8反潛機侵入台灣防空識別區。(圖/中央社)

部分美國學者指出，為突破美國飛彈防禦系統，北京正進行核武載具的驗證；畢竟，過去，北京核武專家一直憂心，美國的飛彈防禦系統會讓大陸喪失第二擊的能力。

趙通分析，這樣的論述邏輯上正確，卻忽略宏觀的地緣政治脈絡。大陸核武庫突然的擴充，未必是針對美國的飛彈防禦系統。從習近平3月宣布「打造高水平的戰略嚇阻」系統來看，大陸核武庫的突然「暴走」反而是對地緣政治與日俱增的憂心，即身處大國競爭的關鍵時刻，北京核能力的弱勢反而激化華府敵意，進而阻撓北京的崛起。

※北京：逼迫美方承認「相互脆弱」

事實上，大陸官員一再指控，美國採取瘋狂舉措削弱大陸，使其無法在經濟、軍事上超越美國。華府不斷擴大對大陸人權、法治與台灣議題上的力道，這些都顯示美方願意冒著更大的風險，削弱北京的合法性、破壞大陸的穩定與妨礙陸方尋求國家統一，進而阻止大陸的崛起。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）證實，在拜登與習近平的線上峰會中，雙方已同意討論軍備控制的可能性。他強調，美國會加強與中國大陸各層面的接觸，確保兩國間的競爭不會擦槍走火，引發全面衝突。(圖/路透社)

趙通主張，北京擴大核武庫的目的在於逼使華府放棄戰略進攻，轉而承認「相互脆弱」的關係。在這種關係中，彼此都沒有能力與意願發動核戰，否則自身將遭到對方核打擊的吞噬。

正因為美方始終不願意正視大陸想要的不過是「相互脆弱」，才導致北京對美國試圖鞏固「絕對安全」的作法感到憂心。換言之，為避免兩國核武競爭不斷升級，是時候美國應承認彼此共同存在事實上的核脆弱性了。

這並非並無前例。1985年雷根與戈巴契夫發表聯合聲明，承認核戰沒有贏家，也絕對不能走到這一步。這項宣言有助於冷戰的降溫，若美中領導人也願意拋出類似共同承諾，將減緩現階段浮現的軍備競賽。

這不但有助於穩定全球最重要的雙邊關係，也讓北京放棄，美國接受和平共處而不挑戰北京的核心利益。

同樣地，隨著核毀滅威脅下降，美中更有機會走入實質的軍備控制談判；例如，限制新飛彈系統與反太空武器的研發，還能更廣泛的遏止雙邊軍事競賽。當北京因此受惠，並對美中未來走向有更大信心，就可能在新冠肺炎、貿易爭議與網路攻擊等議題上，更積極地與華府展開合作。