美國有線電視新聞網(CNN)15日分析，指稱美國與中國大陸的近代史中，從未發生像今天一般，雙方元首即將會談之際，彼此敵對情緒卻前所未見的強烈。更關鍵的是，與過去多年來華府持續宣告並無意圖圍堵北京不同，如今美方連這樣的表述都已不願發出。

報導指出，自拜登政府正式掌權並開始著手對陸政策以來，拜登與習近平終於敲定當地時間15日(台灣時間16日)進行會晤；不同的是，與過去多年來美國始終宣稱沒有圍堵中國大陸的意圖不同，如今的華府已沒有人試著維持這表面的和諧。

雖然北京希望華府管好自己的事就好；但美國對北京的抱怨清單不只很長，還不斷增加中。令人緊張的是，對於大陸不停地擴建傳統武力與核武，還對台灣施加與日俱增的龐大壓力，華府內部也陷入大辯論。

雙方糾葛不只如此，拜登政府還指責習近平在南海爭端中的挑釁行為，對新疆維吾爾族近乎滅絕的舉措，以及削弱香港民主。當然，北京一直沒有交代新冠病毒的起源，也成為美方沮喪所在。

這些都讓這次的會面處於不樂觀的狀態。雙方帶著截然不同的政治立場走上談判桌；不過，因為新冠肺炎的大流行，習迄今還未跨出國門一步，也因此這場談判以線上交鋒的模式展開。

在走上談判桌前，習近平採取積極的行動進一步鞏固權力。如今，共產黨將其歷史地位提升至與毛澤東、鄧小平相當，預計他在2022年將毫無懸念的繼續第三個5年任期。

相較之下，拜登則須面對民主的種種症候群，正努力在任期內站穩腳步。雖然其成功喚起美國盟友，聚焦於中國大陸帶來威脅；但新冠肺炎大流行、州長選舉受挫、國內民生物價飛揚，這些都讓民調跌落歷史新低。所幸，經濟議題對雙方都產生負面影響。

CNN分析，由於雙方鴻溝實在過大，加上彼此領導階層還身處堅決對抗彼此的潮流，這次會談難以出現具體成果緩解雙方局勢；但取得諒解讓局勢不會更糟，將是最好的開局。

誠如布林肯在與大陸外長王毅通電時提到的，「這次會晤為雙方提供一個機會，在尋求利益一致的共同點時，一起討論如何負責任的管理美中之間的競爭」。