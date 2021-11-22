在美中緊張關係不斷升級之際，拜登總統自今年8月以來就美國對台政策已經4次說錯話，讓外界猜測拜登是否試圖暗示美對台政策正在演變，或者只是在政策細節上搗亂。美外交政策專家擔憂，對台政策「精準」是最重要的，因為說錯話可能觸發美中衝突，並造成災難性的後果。

拜登在對台政策連續說錯話不斷讓幕僚在事後努力澄清，已經引起外界懷疑拜登是否另有意圖。《美國之音》引述《外交政策》雜誌上的分析稱，拜登長期以經常說錯話著稱，但他們警告說，台灣問題極敏感，對台政策上「精準」是最重要的，很多人都擔憂拜登說錯話可能觸發美中更廣泛衝突的火花。

拜登11月15日與中共領導人習近平舉行入主白宮以來的首次視頻峰會，被認為是在兩國經濟和軍事競爭繼續加劇之際，努力減少災難性訊息誤傳的可能性，特別是台灣問題仍是雙方爭端的焦點。不料16日拜登在回答媒體提問還說：「我們非常清晰地表明我們支援台灣關係法，就這樣。它是獨立的，它做出它自己的決定。」後來在媒體要求下做了更清楚的說明，澄清他不是鼓勵台灣政治上獨立，美國政策沒有變化，「台灣得自己做出決定」。

報導說，北京隨後為此重申對台灣的立場。大陸外交部的新聞簡報會上警告說，如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，「我們將不得不採取斷然措施」。

《外交政策》雜誌引述德國馬歇爾基金會亞洲專案主任葛萊伊（Bonnie Glaser）的話說，「總統說台灣是『獨立的』對中國來說將會是非常令人關切的」。

更早之前的10月21日，拜登在美國《有線電視新聞網》（CNN）節目中回答主持人有關台灣受到中國攻擊時美國是否協防台灣的問題，拜登說：「美國有協防台灣的承諾」。但是，白宮發言人薩琪隨後澄清，拜登當時並不是在宣佈美國政策的任何改變，「我們的政策沒有改變」。

拜登是否口誤，薩琪拒絕進一步置評。她重申，「美國對台灣的協防關係以《台灣關係法》為指導。根據該法，我們將捍衛我們的承諾，我們將繼續支援台灣的自衛，我們將繼續反對單方面改變現狀」。