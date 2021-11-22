美國前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)接受CNN專訪時時稱，他預計中國大陸不會在未來10年內武統台灣，但是會採取各種措施來削弱台灣的實質自治能力。對此，外交部長吳釗燮表示，季辛吉年紀很大了，不知道是接觸到什麼樣的機密，會讓他講出這種話；不過後來吳釗燮也改口，表示不能為季辛吉年紀大而給予歧視。

吳釗燮今天(22日)在立法院接受民進黨立委朝天麟質詢時表示，季辛吉的年紀已經非常大了，而且是非常大非常大，不只是年紀大而已，不知道他是接觸到什麼樣機密，能夠讓他講出這些話出來。但是，中國大陸對台灣的威脅，是實際存在的，不能小看大陸對台軍事威脅。

吳釗燮指出，不管是美國國防部高層官員或是澳洲高層官員，都說可以預見危機的到來，為了處理危機台灣要做好準備，不只是要預防三年、五年之後，有可能會有進一步危機，甚至是只要有危機存在，台灣都要做好準備。

對於國民黨立委馬文君詢問，拜習會後是否有發現中美關係上的變化？吳釗燮則說，剛才自己提到季辛吉年紀很大這點要修正，不會因為年紀大給予歧視，並指這次出現的變化都有掌握。

吳釗燮也說，美國反對片面改變現狀，用了非常強烈的字眼，但在美中關係的變化上，則不希望持續走向對抗甚至失控，所以要有對話機制。