近日訪台的宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），近日遭美國新聞雜誌《紐約客》披露，在美國政府長期的縱容下，透過弟弟東尼（Juan Antonio "Tony" Hernandez）當白手套販毒至美國，總量高達185噸。然而，美國的做法恐導致自身遭到反噬。

報導指出，葉南德茲的弟弟，也是宏國國會前議員的東尼，2018年因涉嫌販毒在邁阿密遭到逮捕。東尼在紐約受審，其因遭證人指控參與至少走私185噸的古柯鹼至美國，而於2021年3月遭判無期徒刑。185噸意味著每個居住在美國的人，都能吸食5劑毒品。

證人指控，在葉南德茲的權力協助之下，東尼將哥倫比亞生產的古柯鹼假道宏都拉斯送往美國；有時還會利用墨西哥西納羅亞（Sinaloa）販毒集團的協助。

在審判過程中，檢察官描述宏都拉斯如何因東尼而變成毒品帝國。檢察官表示，東尼向毒販出售武器，並預先透露美國訓練的宏國飛行員夜間突襲點，再將毒品銷售取得的數百萬美元資助兄弟兩人選舉。他也成為葉南德茲的白手套，拿取墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的100萬美元賄賂。

檢察官痛斥，兄弟兩人長年來成為國家贊助販毒行動的核心，也讓宏都拉斯成為全球主要古柯鹼轉運點之一，以及全球最暴力的地方之一。在毒品獲利帳本上，常可看到東尼名字縮寫的代號「JOH」。甚至，JOH還印在生產的毒品上，成為品牌記號，而他攜帶的槍上，則刻有葉南德茲的名字還有總統頭銜。

法官克制著憤怒，表示自己審判過許多毒梟，從零售到遊艇司機。「這些人沒有技術、受限於貧困，只能靠販毒謀生；但東尼不同，外表迷人、穿著得體、笑容溫暖、受過良好教育。他沒有讓自己的優勢發揮在生產上，而是成為古柯鹼的推手」。

法官卡斯特也表示，東尼謀殺多人，包括先前的商業夥伴撒那布里亞(Nery López Sanabria)。撒那布里亞想和美國緝毒局（DEA）合作；但就在他判決定讞的8天後，就遭刺客開槍打死，6週後他的律師也遇害。

對於指控，東尼表示美國侵犯他的憲法權利，即關鍵證據並沒有在法庭上充分審查。最終，他被判處無期徒刑，1.39億元的不法所得也遭沒入。葉南德茲則痛斥，法官只聽信證人的片面之詞，而這人只是想減輕罪刑。

宏都拉斯日前公開焚毀超過3.3噸古柯鹼，此舉深獲美國的心。(圖／路透社)

※美國縱容

判決傳出後，宏都拉斯民眾歡欣鼓舞；但也有人指控，都怪美國支持腐敗的政府，還實施會帶來飢餓與苦難的「新自由主義政策」，而這一切都是為了讓葉南德茲順利連任。

報導表示，相較於「矮子」古茲曼，東尼判決在媒體的曝光度更低，但影響卻更廣泛。一方面，宏都拉斯長期以來扈從美國，接受華府數十億美元的援助，還設有頗具戰略重要性的美軍基地，這些都讓其被美國視為重要盟友。

對於為何擁有豐富經驗的美國官員，卻會讓東尼一再逃脫；官員苦澀的回應，「是我們讓他跑了，我們有別的考量」。

葉南德茲在第一任任期內，改革腐敗的警察體制，還同意和美國打擊毒品販售。對於弟弟的判決，他表示「我很氣憤，法庭只採納認罪兇手的假證詞，完全不可思議」。

報導認為，美國之所以力挺，全在於葉南德茲很懂得美國政客的心。面對民主黨參議員，他大談人權。當川普指責移民問題時，葉南德茲挺身協助川普阻擋移民。特別是，大批移民構成的「大篷車」，是由宏都拉斯前往美國。

葉南德茲簽署「安全第三國協議」，將抵達美國國境南部的移民遣返回宏都拉斯，這讓川普樂不可支，國土安全部更稱葉南德茲是「值得信賴的夥伴」。

美國對葉南德茲的幫助，莫過於在葉南德茲的第二任。當時，宏國憲法限制總統任期僅有一任，但在通過爭議的最高法院裁決後，這項限制獲得解除。隨後選舉過程充滿詐欺指控與22人死亡，葉南德茲還是順利當選。即使如此，美國大使館還是在推特上盛讚與宏都拉斯的關係。

美國駐宏都拉斯前大使亞柯士（Cresencio S. Arcos）一語道破，為何華府願意支持；「對我們的人民來說，最重要是與他們精英接觸。至於是否侵犯人權、是否販毒，這些都不重要。東尼是惡棍，他比我們聰明，他發現只要支持我們掃毒與移民，就可以綁架我們一同前行」。

拜登就任後，將中南美洲事務交由副總統賀錦麗主導。但副總統幾乎沒有外交經驗，在拉丁美洲也沒有足夠的專業知識。事實上，美國數十年來的政策，反而讓中美洲狀況更糟，美國一方面援助，另一方面卻無視腐敗與濫用權力，導致外援被糟蹋。

換言之，美國鼓勵暴君，等於讓區域流落腐敗政權之手；但問題癥結點在於，除了惡棍，還有誰可以信賴。