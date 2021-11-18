在美國職棒休賽期除了年度獎項頒發，最有看頭的就是自由球員簽約了，這幾天各隊開始蠢蠢欲動，非常刺激，而今天稍早美聯冠軍太空人傳來大消息，他們以1年2500萬美元合約續留王牌先發投手「虎王」韋藍德(Justin Verlander)，恐讓洋基、老虎很失望。

Back to Houston!@JustinVerlander is reportedly re-signing with the @astros on a one-year deal with a player option for 2023. pic.twitter.com/GwSRZlwL86 — MLB (@MLB) November 17, 2021

韋藍德本季因傷報銷沒為太空人出賽，不過季後他仍是炙手可熱即戰力投手之一，不少人認為洋基、老東家老虎都對他有興趣，前隊友卡布瑞拉(Miguel Cabrera)更在IG發文向他示意，希望他能重返老東家，簽下紅襪前王牌「E-Rod」羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)後也看出他們的企圖心。

不過就在今天韋藍德正式與太空人續約，相信讓不少想要他的球隊失望，而雖然他已高齡38歲，但在前陣子他自辦了測試會，最快球速仍有97英里，真的是寶刀未老。前年他在太空人有21勝6敗，自責分率僅2.58的超狂戰績，奪下生涯第2座賽揚獎，但接下來因傷只在2020年投了1場。

目前太空人陣中有左投瓦德茲(Framber Valdez)、厄基迪(Jose Urquidy)、賈西亞(Luis Garcia)等即戰力先發，韋藍德下季若能保持健康，與上述三位組成的輪值也很夠看，而另一大王牌「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)目前處於自由身，會去哪還不一定。

韋藍德生涯16年累積226勝，是現役投手最多，3013次三振在聯盟史上排第19，也是現役第2，只落後老虎時期隊友薛爾瑟(Max Scherzer)7次，生涯自責分率是3.33。他從2005年加入老虎就展現實力，有了「虎王」的外號，目前生涯有11季突破15勝，相當驚人。