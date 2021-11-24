美國航太總署NASA所設計的首枚小行星攔截器「雙重小行星重定向測試 」(DART)在美國東部時間11月24日凌晨1點21分於加州范登堡空軍基地(Vandenberg AFB)發射升空，它並不是探測小行星之用，而是直接朝它撞下去，以實驗能否打偏小行星的運行軌道。

太空網(Space News)報導，DART攔截器是由SpaceX的獵鷹9號火箭運送，伴隨著烈焰一飛衝天，它將飛向小行星65803迪迪莫斯（ Didymos）旁邊的伴星「迪摩菲斯」(Dimorphos)，這兩個天體都很小，迪迪莫斯只有780公尺，迪摩菲斯只有160公尺。

雙重小行星「迪迪莫斯」和「迪摩菲斯」，當中的「迪摩菲斯」更小。(圖/NASA)

DART將於2022年9月，以超過每小時24,000公里的速度撞向迪摩菲斯，如果科學家計算正確，估計軌道周期將改變10分鐘。

DART是人類第一次以實驗的方式改變小行星軌道，當然有些人會擔心，是不是會有一連串的蝴蝶效應，造成地球的危險。對此，NSAS官員表示這是不用擔心的，迪摩菲斯的軌道影響只侷限在繞行迪迪莫斯10分鐘。

Blastoff! SpaceX launches NASA's DART asteroid mission

NASA副署長湯瑪斯‧祖布臣(Thomas Zurbuchen)說，這場實驗是我們學習將有危險的小行星偏轉，讓地球生命安全的生存下去。

一名NASA官員將這次任務形容為「1輛高爾夫球車撞向1個堆滿石頭的足球場」兩者質量差距很大。不過仍可以造成影響。「我們將推動它，造成偏轉。在物理學上，只要一點點的偏移，經過時間的累積就能達到迴避的效果。」

大約在10個月後，DART就會接近目標，它的唯一儀器是一個叫做 DRACO的相機，以每秒一次拍攝的頻率持續回傳它所看到的景像。

約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的艾德‧雷諾斯(Ed Reynolds)說：「我們會持續關注照片，從原本的小星點開始，然後看著星體愈來愈大，當它蓋滿整個畫面，我們再也收不到 DART回傳的消息時，就知道它得手了。」

航太總署DART項目科學家湯姆•斯塔特勒 (Tom Statler) 接著說：「這只是任務的一半，接下來要持續觀察這顆小行星因撞擊發生的變化，以確定軌道是否被偏轉。」