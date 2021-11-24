從各項民調結果觀察，12月18日舉行的四項公投案，通過機率最高的是反萊豬公投，不通過機率最高的是核四公投。近日，馬英九前總統出席「用過核廢料處理論壇」時指出，新北市長侯友宜及宜蘭縣長林姿妙，因為不瞭解核廢料的處理過程，所以才反對核四。

面對外界對當年做出封存核四決策的質疑，馬總統則解釋，封存的目的是等到未來有適當時機，再重新啟封，而現在應該是時候重啟了。只是，很多藍營支持者們感慨，倘若當年馬英九不要屈服於民進黨壓力，讓核四順利商轉，老早就沒有現在的困境了。

在台灣，核四不是能源問題，而是政治問題。2014年4月，馬英九做出「核四一號機不施工、只安檢，安檢後封存；二號機全部停工」的決策，表面上是說為下一代保留選擇權；但實際上，卻是抵擋不住前民進黨主席林義雄發起的反核四絕食運動壓力。現在，馬英九出面說該是時候重啟核四，公信力大打折扣。

新北市長侯友宜及宜蘭縣長林姿妙，明年都要挑戰連任，如果兩位縣市長都表態重啟核四，在可能流失中間選民的疑慮下，只憑藍軍死忠支持者力挺，外加綠營及1450網軍渲染攻擊，明年也差不多不用選了。

反核是民進黨的神主牌，要民進黨在執政期間重啟核四，簡直會要了民進黨的命。因此，民進黨府院黨聯手，大動作宣講公投「四個不同意」，實際上就是要以核四公投作為主戰場，號召民眾不同意核四重啟，夾帶其他三項公投案也不同意。

反觀國民黨內，連朱立倫主席都切割核四公投，聲稱重啟核四公投非國民黨所提，但會協助與尊重。朱立倫此舉形同開放投票，支持者想投同意票或不同意票都尊重。而身兼民眾黨主席及台北市長的柯文哲，則明確表示反對重啟核四公投。

在朝野政黨領袖幾乎沒人表態同意的情況下，核四公投要通過的機率，可以說微乎其微。只是，這樣的結果，不禁讓人感嘆，台灣的政黨及政治人物，都將核四視為政治議題攻防，完全忽視核四的根本，是台灣能源配置的議題。

卸任後的馬英九，從台灣能源配置的缺失，以及國際能源趨勢等角度，提出以核養綠、以核減碳、支持綠色核能等主張。講得很好，但是，這些論點為何不能在8年執政時期講出來呢？為何當年一個林義雄絕食，就迫使馬英九打了退堂鼓，更直接宣布封存核四，當年的馬英九，不也是把核四當成政治議題在攻防。

自反而縮，雖千萬人吾往矣，展現的是勇者無懼的氣魄。核四前廠長王伯輝的論述，雖然獲得外界大力讚賞，但也受到民進黨上下、側翼團體及1450網軍等圍剿，壓力與批評排山倒海而來，但是，王廠長一句「對的事，我仍勇敢面對！」相較於當年做出封存核四決策的馬英九，高下立判。（作者為政治觀察者）

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