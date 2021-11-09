美國有線電視新聞網(CNN)8日報導，距離2022年期中選舉僅剩1年，但在CNN進行的最新民調中，高達58%的美國人卻認為拜登對於國家最重要的問題畫錯重點，因而不滿意他執政。隨著新冠疫情趨緩，美國民眾關心重點發生轉變，加上民主黨支持者轉為失望、無法獲得年輕族群青睞，民主黨在2022年期中選舉的選情，恐怕陷入空前危機中。

※笨蛋，問題在經濟

據CNN民調結果，超過3分之1(36%)的受訪美國人認為，經濟才是該國面臨最急迫的問題；其中，又有72%的受訪者認為拜登沒有關注正確的問題。

至於認為新冠肺炎大流行才是美國最優先問題的民眾，比例約20%；其中，約79%的人認為拜登的優先項目是正確的，21%的人則認為拜登放錯重點。

整體來看，48%的成年人認同拜登處理國政的方式，而52%的成年受訪者卻不支持。民調結果對拜登而言無疑不利，畢竟強烈認同拜登表現的選民比例，已從4月份的34%下降到11月份的15%。若比對歐巴馬或川普執政期間，他們的鋼鐵粉絲比例從未跌破20%。

※當初支持者轉為失望

甚至，在CNN最新民調中，高達36%的人表達強烈反對拜登處理國政的方式；這數字與CNN4月份民調中強力支持拜登的數字大致相同，顯示過去幾個月來支持率的下降更多的是當初支持者感到失望，而非一開始就強烈反對拜登的團體獲得進一步擴張。

CNN指出，約10分之6的受訪者認為拜登沒有正確聚焦在最該優先的項目；這個數字與2017年9月民眾對川普的看法(59%)，以及2010年1月對歐巴馬的看法(55%)相似。正因為大部分選民認為歐巴馬與川普放錯重點，導致兩人隸屬的政黨在就職第二年的期中選舉中蒙受重大失敗。

隨著新冠肺炎疫情逐漸消退，物價的飛揚讓經濟議題(36%)已超過新冠病毒(20%)成為美國民眾認為最重要的問題。(圖/路透社)

※民主黨在期中選舉恐微幅領先

事實上，CNN訪問符合資格的選民，的確也呈現民主黨僅獲得微幅領先的趨勢。約49%的人表示將在2022年的期中選舉中，支持選區內的民主黨候選人；44%的人則表態支持共和黨。這與2009年11月的CNN民調的結果大致相同。

當時，CNN民調顯示民主黨支持率約49%，共和黨則為43%。無論如何，此一數字趨勢很可能會實際反映在國會席次上。事實上，根據最近一次的選舉結果，民主黨贏得的席次通常低於其囊括的總票數。

此外，根據紐澤西州與維吉尼亞州的州長選舉結果也顯示，共和黨支持者被徹底動員、催票，而更樂於出面投票，這也可能讓民主黨勝機流逝。

※民眾關心重點出現變化

民調也顯示，隨著選舉年的逼近，整個美國關心的重點正逐漸變化中。隨著新冠肺炎疫情逐漸消退，物價的飛揚讓經濟議題(36%)已超過新冠病毒(20%)，成為美國民眾認為最重要的問題。

其後依序為，移民(14%)、氣候變遷(11%)、國家安全(8%)、種族不平等(5%)與教育(3%。)。

此外，政黨立場不同，對於國家最該關心的事情，看法也不同；在共和黨人之中，約一半的民眾(51%)認為經濟是他們最關心的議題，移民(23%)與國家安全(13%)則遠遠落後。甚至，只有4%的共和黨支持者認為新冠病毒是最重要的議題。共和黨支持者也不認為氣候變遷、種族正義或教育，為國家應該優先關心的議題。

在民主黨人中，34%的人認為新冠肺炎是首要問題，其次依序為經濟20%、氣候18%、移民8%，只3%的民主黨人認為國家安全是首要問題。

至於中間選民，則認為經濟排名第一，其次依序為新冠病毒(18%)、移民(13%)與氣候(11%)。

拜登似乎特別不得年輕選民的青睞。相較於65歲以上的民主黨或中間偏民主黨的成人年，高達95%認同拜登表現；但在30歲以下的人之中，支持率下降到61%，僅9%的人表示強烈支持拜登作為總統的表現。

※民主黨與中間偏民主黨人士反對拜登比例上升

民調結果也凸顯，對於國家首要議題為何的看法，往往影響受訪者對拜登是否正確處理優先議題的看法；認為經濟為首要議題的民主黨或中間傾民主黨人士，認為拜登放錯重點的比例攀升至42%；至於認為新冠是最重要的民主黨或中間傾民主黨選民，認為拜登施政方向錯誤的人僅17%。

值得觀察的是，雖然拜登的支持率因政黨立場而急速分化；但最新民調顯示，不支持拜登的選民中，民主黨人士與中立卻傾向民主黨的人比例逐漸上升。在最新民調中，民主黨與中間傾民主黨的人不認同拜登處理國政的比例，上升至21%；此一數字在10月時僅有17%。

其中，拜登似乎特別不得年輕選民的青睞。相較於65歲以上的民主黨或中間偏民主黨的成人年，高達95%認同拜登表現；但在30歲以下的人之中，支持率下降到61%，僅9%的人表示強烈支持拜登作為總統的表現。

不過，這份民調進行期間為11月1日到4日之間；當時兩黨基礎設施法案尚未通過，或許這一劑強心針有望改變民眾對拜登的看法。