「拜習會」將於台北時間明（16）日上午登場，美國總統拜登與大陸領導人習近平將進行視訊會談，這將是拜登上任後，美中最高領導人首度線上「面對面」會晤。對此，前藍委柯志恩認為，兩國在人權、台灣和軍事議題上，應不會有所交集，但在商業貿易層面上，至少能有所進展，而這也是美國人民所期盼的。

柯志恩昨（14日）在政論節目「少康戰情室」上表示，16日舉辦的習登會，應該是拜登上台後，第一次和習近平面對面會談，儘管是視訊，外界也沒有太多期待，但至少雙方可以面對面對談，對很多人而言，已經是意義重大。

針對中美雙方可能談到的議題，柯志恩認為，或許談到台灣、人權問題比較邊緣，但是在商業貿易方面的會談，可能在關稅豁免權方面，兩國或有進展；至於軍事方面，美中兩國一定會採雙軌，軍事是一回事，「你過來我也一定會過去」，但在貿易層面，她認為這是美國人民最大的期盼，期盼兩國在關稅和氣候變遷等議題上，至少能好好的談。

柯志恩直言，美中兩國若能好好的談，對台灣也是有所助益，因為拜登不會忽視美國國內反中勢力，也會挺台灣，但是民進黨政府不應操作美中交惡，台灣就會得利，因為這是不可能的，惟有美中兩國好好談，台灣在這當中也才能維持比較好的狀態。