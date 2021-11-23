綠營色彩的財團法人台灣智庫屆滿20週年，蔡英文今出席台灣智庫「2032國家新願景跨世代對話」論壇，蔡英文致詞時表示，過去民進黨公布的「十年政綱」，就是在無數會議裡面所產生的，她記得大家為了什麼是對台灣最好的政策，爭辯到面紅耳赤，最後取得共識的政策方向，對後來執政都產生了重大的影響。

立法院長游錫堃表示，從政治、經濟、文化、社福、司法、教育到轉型正義等各方面，台灣智庫都留下足跡；許多重要時刻，台灣智庫透過民意調查、學術研究、政策論壇研討會等，即時提出主張、付諸行動，甚至走上街頭。他說，台灣智庫勇於批評公共政策、積極提出可行發展方向與藍圖，已經不少都有所落實。

台灣智庫創辦人、前交通部長林佳龍致詞表示，歷經三次政黨輪替後，「我們已確認台灣是屬於台灣人的台灣，更共同將台灣推向世界，讓台灣成為世界的台灣」。但歷史並不會在這裡停下來，面對有著無窮未來的台灣，每個時間有限的個人，必須一棒接著一棒，共同努力地讓台灣不僅是世界的台灣，還要讓台灣能成為「世界好」。

蔡英文致詞指出，台灣智庫伴隨著首次政黨輪替而成立，至今台灣已經歷經了3次政黨輪替，不論政局怎麼樣變化，不變的是，台灣智庫一直扮演著一個重要平台、角色，集結各領域專家學者，一起為國家貢獻力量。

蔡英文說，台灣智庫共同創辦人林佳龍、文化部前部長鄭麗君、國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、經濟部次長曾文生及許多民意代表，都曾參與台灣智庫運作，後來也進入民進黨智庫，協助民進黨制定政策。

蔡英文表示，台灣未來的挑戰確實很大，必須讓政策能夠因應各種變局，也需要產官學研各界參與，讓政策制定過程能夠反映社會期待，謝謝台灣智庫為台灣所做的一切，未來也希望能夠一起努力讓國家進步持續發展，「期許台灣智庫繼續培養人才，接力深耕我們最愛的這片土地」。