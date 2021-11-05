46歲「姐姐」謝金燕出道多年仍保持凍齡美貌與前凸後翹好身材，雖然已許久未推出新作品，仍會透過社群和粉絲互動，今(5日)她在IG曬出火辣照，大秀纖細螞蟻腰和不科學長腿，讓人稱羨不已。

謝金燕在IG寫下「隨便拍拍隨便逼人，激勵姐更新嚕，運動激短褲，激出人生新方向」，只見她穿上新買的毛衣，下半身搭上極短褲，宛如只穿一條內褲，站在鏡子前自拍，鏡中反射出她的修長美腿及螞蟻纖腰，釣出侯佩岑驚呼「犯規犯規！姊姊犯規」，「這群人」的董仔也留言「哇噻！這個腰，這雙腿」。

台中購物節近日斥資220萬找來謝金燕擔任代言人，但活動至今近1個月她都沒現身，台中市議員鄭功進為此相當不滿，向市府提出質疑，對此，謝金燕經紀人球球回應，購物節活動有分段，「一切配合購物節的時程檔期，會有驚喜給大家的，期待姊姊到來。」

謝金燕出道多年，是不少人心目中的電音女神，而以嚴格管理身材出名的她，即使已經46歲、也是1個孩子的媽，還是維持窈窕身材，結實腹肌更是不科學，讓人相當羨慕。