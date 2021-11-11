53歲伊能靜2015年與小她10歲的演員秦昊梅開二度結婚，兩人當年挺過姐弟戀差異走入婚姻，伊能靜甚至還嗆網友：「除了我兒子，外人沒有資格替我的孩子說一句廢話。」近日她上節目受訪，坦言和秦昊交往初期確實因傳統觀念有負罪感，也首度分享當年婆婆點頭這樁婚事，全是因為了解兒子需要成熟的另一半。

伊能靜12年前與庾澄慶（哈林）離婚後，2015年宣布找到第二春將嫁給小她10歲的秦昊，當時網上熱議不斷，伊能靜親上火線反擊，表示除了她兒子沒有有資格有意見，母子倆關係親密，「他與我在一起，知道我是怎麼樣的母親」。近日伊能靜上大陸綜藝節目《我們戀愛吧》，回憶當年40多歲時與秦昊相識相戀，心中難免有壓力，但婆婆的一句話讓她瞬間放心。

伊能靜當年嫁給秦昊，坦言曾擔心兒子反對。（圖／翻攝自伊能靜、鳳凰網娛樂微博）

伊能靜表示，秦昊的媽媽當時曾透露沒反對主因，認為秦昊是需要一個成熟的伴侶，因為他過往在工作上經歷不是很順遂，需要有人理解陪伴，而秦昊私下在感情處理上又比大10歲的伊能靜成熟，兩人因此變成互補，但伊能靜也強調，如果換位思考，今天是她兒子小哈利要談姐弟戀，伊能靜可能不會答應，還會勸兒子要不要多想想。

伊能靜直言可能不會接受兒子談姐弟戀。（圖／翻攝自秒拍）

對於這段婚姻，伊能靜發文坦言自己是在傳統觀念教育中長大，導致她與秦昊剛開始交往時心裡有負罪感，但幸好秦昊的原生家庭很幸福，家庭觀念健康，她才發現自己多慮，「我並沒有體驗比男性大就決定婚姻幸福與否的經驗，但我卻在一開始很抗拒」，並多虧近年來社會觀念進步，他們也從一開始遭受質疑，轉變為收到許多祝福，也呼籲許多因為年齡差而對交往關係猶豫不安的網友能勇敢走出自我，「希望你知道，在這個世界上還有更多人在祝福你」。