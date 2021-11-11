中天新聞《盧秀芳辣晚報》街訪

衛福部長陳時中被爆去年6月15日沒戴口罩飲酒高歌，也沒有保持1.5公尺社交距離，引發爭議。中天新聞針對「陳時中去年6月15日沒戴口罩喝酒高歌，也未保持社交距離，你覺得呢？」進行街訪，結果，大部分民眾都選「道歉吧！不要再拗了，認錯就好」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》派出辮子妹11日在街頭訪問民眾，針對「陳時中去年6月15日沒戴口罩喝酒高歌，也未保持社交距離，你覺得呢？」進行街頭，。一位民眾表示，「宿醉嗎？難怪之前疫情記者會常遲到。」一位女性民眾則表示，「就超會拗的呀，死不認錯」。

一位正妹表示，「那就道歉承認就好，反正他做的要跟他講的，要一致呀。還有一位年輕人也表示，「畢竟你就做錯了呀，即便是去年的事情，也是在疫情的狀況下。有做的話，就誠實面對，講就好了。也有女性民眾直言，「這不是我喜歡的阿中部長，不是一個風範。我以前蠻喜歡他，這一次我就有點小失望啦！」、「我其實有點驚訝。」

一位女子表示，「四維不張，國乃滅亡，禮義廉恥都沒了，上梁不正下梁歪，下梁不正全倒了，他們說了算，沒關係，下次用選票讓他下台。」同行女子也認為，「現在政府就是這樣子，因為他說怎樣就是怎樣，反正他們都不聽民意，他覺得他們怎麼說，就是怎麼對呀！」