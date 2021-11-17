大部分的人過世後，都會由家人幫忙安排喪禮，但若是一名囚犯在獄中過世，他的後事會被如何處理呢？美國一名女性前囚犯便拍片揭露背後秘辛，指出如果死亡的囚犯沒有家人，就會被安葬在監獄的墓地裡，墓碑上沒有姓名，只會刻上囚犯編號，即使已經過世了，也仍被關在監獄當中，無法解脫。

根據《鏡報》報導，美國女子潔西卡（Jessica Kent）過去因為曾染上毒癮10年，而多次進出監獄，目前她轉型成為一名YouTuber，經常在影片中分享自己的入獄經驗，日前她便以「囚犯在獄中過世後的下場」為主題，拍攝一支短片。

潔西卡透露，獄警通常會用擔架先將人抬出去，確認過世之後，就會把遺體裝進一個黑色袋子裡，並被送往最鄰近的醫院或停屍間，如果這名囚犯有家人，獄方就會通知家人，請他們前來認領屍體、安排後續喪葬儀式；但如果這名囚犯沒有家人，獄方則會把遺體裝入一具非常廉價的棺材中，並安葬在監獄的墓地，「你即使死了也還在監獄裡，甚至無法在墓碑刻上名字，只會有囚犯編號」。

潔西卡也分享自己的親身經歷，她在獄中認識一名沒有家人的老婦人，在對方過世之後，獄方告訴她，老婦人被埋在監獄裡，「這實在讓人心碎，因為她就像我們每個人的奶奶一樣友善，她不能善終讓我很悲傷」。

最後潔西卡表示，雖然在監獄中大部分的囚犯都有出獄日期，但少數人沒有，而且有些囚犯可能很年輕就過世，有些則在監獄待到很老了才過世，「死亡是真實監獄生活的一部分」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！