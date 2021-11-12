衛福部長陳時中參加一場聚會的影片瘋傳，因他不但飲酒嗨歌，跟與會者都沒有戴口罩，被質疑違反防疫規定；陳時中澄清，聚餐時間為去年6月15日，不是三級警戒時期的活動。針對影片為何此時丟出來，媒體人吳子嘉質疑，就是要阻擋陳時中參選台北市長之路；他甚至認為，流出影片只是第一波，在民進黨全代會之前還會有好戲上場。

吳子嘉11日在《關鍵時刻》節目中表示，陳時中是下午拿麥克風，晚上也在拿麥克風，從這場聚會來看，他的政治能力，比他的醫療專業能力要高出很多，問題是誰丟出這個影片？為什麼會這時丟出來？

吳子嘉接著表示，當時6月份是陳時中行情最高的時候，他到處跑攤，這也是他在民進黨內最高峰的時間點，結果過了3個月，就是他命運悲哀的開始。至於影片為什麼會此時丟出來，他認為就是要阻擋他的台北市長之路。

吳子嘉判斷，這就是民進黨內部提名的爭鬥戰，質疑是競爭者把影片丟出來，有人不想讓陳時中去選。他在黨內其實只有一掛，大概是英派的某幾個特定人士在挺他。而以他現在的政治能力來選，有點比較衰退了；但是若有人要阻擋他參選台北市長，後面如果還有更多東西出來，對陳時中來講，可能會有一些困擾。

吳子嘉指出，因為民進黨提名的候選人是經過中執會授權，要到全代會作最後確認，所以就得要在全代會之前丟出影片，才有用，簡單一句話，就是台北市長沒有要讓你選。主持人劉寶傑一聽驚訝表示，這樣子腥風血雨？吳子嘉認為，今天這個局只是第一波，在全代會之前還會有好戲上場。

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