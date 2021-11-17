國內新冠疫苗覆蓋率逐漸提升，疫苗不良反應通報量也持續累積，但預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年已收到1650件申請案，換算須超過60次會議才能消化，立委質疑未來新冠疫苗接種持續進行，未來不良反應通報量將繼續累積，VICP恐淪為「橡皮圖章」。

立委張育美今天在立法院社福及衛環委員會質詢時指出，今年截至10月21日止，已新收1650件各類預防接種救濟申請案，以新冠疫苗占多數，但VICP今年目前僅召開9次會議，每次會議審議23至34件，換算下來要超過60次審查會議才能消化目前新案；縱使每周開會，仍需耗費超過1年的時間，已超過規定6個月內完成審查的要求。

立委張育美指出，目前已有1650件預防接種救濟申請案，但VICP審查速度趕不上，恐淪為橡皮圖章。（圖取自國會頻道）

衛福部長陳時中坦言，疫苗不良事件審議效率需要提高。張育美進一步詢問，近期開放高端疫苗混打，如果出現不良反應VICP該如何進行審查？陳時中表示，不管是從臨床判斷、實驗室結果、科學實證，如有關聯性就會予以救濟。

張育美認為，不應由民眾來證明自己有不良反應，而是由行政機關提供高端混打的安全性證明。陳時中回應，藥物使用有需多已知可能的關聯性，有些是已知沒有，並非每一項都需要做臨床實證，才能做治療或預防措施；而疫苗方面，目前沒有實證指出次單位疫苗和其他疫苗有交互作用。

今年3月22日新冠疫苗開打至今，國內累計1萬2809例接種後不良事件，其中1081例新冠疫苗接種後死亡，其中763例為接種AZ，262例為接種莫德納，31例為接種高端，25例為接種BNT疫苗。