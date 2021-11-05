台灣第一名媛、微風廣場少奶奶孫芸芸，與丈夫廖鎮漢育有一對子女，21歲大女兒廖思惟（Trinity）長得亭亭玉立，從去年在公司尾牙亮相後，高顏值就一直是外界關注焦點，和孫芸芸宛如姊妹的驚人美貌總是掀起話題，日前她和朋友相約看展，小露性感的穿搭再度受到討論。

廖思惟日前和朋友去逛美術展覽，興奮地和畫家梵谷的名作《星空》拍照，展場設計讓人宛如置身其境，也讓廖思惟忍不住驚呼：「白天裡的星空！」並拍下多張美照，只見穿上黑色針織外套內搭小可愛，事業線若隱若現，搭配上牛仔短褲，一雙白嫩大長腿一覽無遺。

儘管戴上帽子和口罩，廖思惟一雙炯炯有神的大眼睛還是擋不住仙氣，貼文曝光後，也引來將近5千人按讚，不少網友都驚嘆，「好美」、「女神」、「我夢想中的女孩」、「美美的，妹妹」、「溫柔的你如沐春風」，也有網友發現廖思惟的手上有包紮，紛紛獻上關心，「左手怎麼了」、「最後一張手手怎麼了」。

事實上，孫芸芸一雙子女，除了廖思惟仙氣十足，兒子也高大帥氣，7月時她還在臉書曬出兒子的衝浪帥照，驕傲地寫下：「舊照片 #mama的視角」，儘管照片有點距離，看不清楚兒子的臉，但能看到他的身材精壯，皮膚黝黑，是陽光運動型的帥哥。