知名YouTuber理科太太與台裔美籍老公「理科先生」John傳出婚變，長期分隔兩地導致關係生變，最後走向離婚訴訟程序，外傳是因為男方不肯返台溝通，才讓理科太太心死提出離婚，對此，醫師黃宥嘉表示在看過他們互動的影片後，發現理科太太的個性容易讓老公產生反彈。

醫師黃宥嘉在節目《新聞挖挖哇》分析理科夫妻的婚變原因，她透露曾看過理科夫妻的對談影片，當時理科太太提到想要再生個女兒，老公卻沒有正面回應，反而表示想要一台超跑，理科太太卻提議：「如果你跟我生女兒，我就買一台超跑給你。」

醫師黃宥嘉分析理科夫妻的婚姻狀況。(圖/翻攝自新聞挖挖哇)

黃宥嘉直言，從這點可以看出，這段婚姻是由理科太太主導比較多，當時理科太太也有針對此事回應，婚姻不是全都由她主導，而是因為理科先生常常沒有想要決定，理科先生也反駁，他不是不會決定，如果沒有選到老婆喜歡的餐廳，下場會「很糟糕」，才會乾脆都交給老婆來決定。

黃宥嘉表示：「如果老婆說什麼就是什麼的時候，其實對先生來講，可能會造成相當大的壓力。」對此，兩性專家欣西亞也補充：「以一個男人的內心來講，可能又會覺得這樣好像很奇怪，都是我老婆在帶著我走。」指出雖然理科先生是華人，但從小生長在美國，要放下一切到台灣來一定會不適應，推測是因為這樣他才會抗拒來台灣。