網路瘋傳衛福部長陳時中參加一場聚會的影片，影片中，陳時中穿著西裝外套無罩唱歌、喝酒，在場參加者也都沒有戴口罩，被質疑違反防疫規定。陳時中則澄清，聚餐時間為去年6月15日，不是三級警戒時期的活動。資深媒體人黃創夏表示，不公開行程的畫面突然流出，最可怕的恐是「自己人」幹的？

黃創夏11日在臉書貼文表示，果然大人物才有「大格局」，像他這樣的小市民，就是膽顫心驚的戴口罩、不聚會，可見他真的是「其器小哉」難成大業。

黃創夏甚至認為，最可怕的恐是「自己人」幹的，一些不公開行程的畫面，參與者基本該是自己人，「眉角」在於怎會突然有計畫地而且刻意地引導式的流出？

網友表示，「黃先生說的一點都沒錯，只有自己人才會參加此宴會爆料？」、「 一張照片只是暗諷而已，如果是國民黨執政發生了這種事，塔綠班信徒不把你撻伐、扒光一層皮才怪？」、「2022正式開打。」、「為了要大家忘了王必勝？」、「從拍攝視角應該可以找出拍攝者，但究竟是拍攝者無意、刻意流出，還是手機被駭流出，會導出不同的論述結果。」

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