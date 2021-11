做為一個學術工作者,研究方法對於筆者的最大啟發就是「循跡溯源、刨根究底」。尤其是在拜登與習近平於昨(11/16)日,首度進行美中視訊會議之後,海內外媒體的各自解讀,實皆不如因為網路時代的資訊便給,而直接探索會議後的第一手總結文件,要來得更為明確精準許多。

由美方於昨日發布在白宮網站上的《Readout of President Biden's Virtual Meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China》(拜登總統與中華人民共和國主席習近平的線上會議宣讀文),全文分作四段,共由423個英文單字組成。在「台灣」議題上,拜登的宣讀文選以53個英文單字(佔12.53%)明白表述:在台灣問題上,拜登總統強調,美國仍堅持以《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為基準的「一個中國」 政策,強烈反對單方面的意圖改變現狀,或破壞台海和平穩定。

至於習近平的宣讀文,則是由中國外交部以《習近平同美國總統拜登舉行視頻會晤》為題,發表了一篇全文多達22段,總計3903字的專稿。而在「台灣」議題上,中方係採以「習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場」為題寫道:「習近平強調,台海局勢面臨新一輪緊張,原因是台灣當局一再企圖『倚美謀獨』,而美方一些人有意搞『以台制華』。這一趨勢十分危險,是在玩火,而玩火者必自焚。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是:世界上只有一個中國,台灣是中國的一部分,中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。中國實現完全統一,是全體中華兒女的共同願望。我們是有耐心的,願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景,但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫,甚至突破紅線,我們將不得不採取斷然措施」等286個字,佔全文總字數的7.33%。

綜比上揭二文後,即可清晰判別,美中雙方在「台灣議題」上的最大公約數為何?精煉而言,事實不外乎就是「維持現狀」四字!基此,在美方已然再次宣達:「謹守『一個中國』政策,強烈反對單方面(含:台灣自身)的意圖改變現狀」,而中方也誠意表示:「有耐心」,則在如此的美中兩方合意之下,究竟什麼選項對於台灣而論係屬最為有利?是不是已然不言可喻?

筆者在大學時期擔任研究助理,每天到班前的第一件事,就是前往不同報攤,試著為教授買遍各家報紙。承蒙教授深自教誨筆者:雖屬同一事件,然因為各自觀點、立場、角度的不同,總難免導致該一事件失真(distortion)。是以,能否透過不同新聞媒體的報導,試著解析脈絡以重建真相,就成了一己養成媒體識讀能力的核心底蘊。時值5G時代的今日,拜全球網路蓬勃發達所賜,「循跡溯源、刨根究底」顯已成為反掌之事。是以,與其讓有心人故意錯誤解讀、擴大偏頗解釋此次美中視訊會談的「台灣議題」,何不妨自己花些時間,直接上網親自閱讀了解,相信應可使台灣平安幸福許多!

(作者為國立台灣師範大學教授、前表演藝術所所長)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※