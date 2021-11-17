做為一個學術工作者，研究方法對於筆者的最大啟發就是「循跡溯源、刨根究底」。尤其是在拜登與習近平於昨（11/16）日，首度進行美中視訊會議之後，海內外媒體的各自解讀，實皆不如因為網路時代的資訊便給，而直接探索會議後的第一手總結文件，要來得更為明確精準許多。

由美方於昨日發布在白宮網站上的《Readout of President Biden's Virtual Meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China》（拜登總統與中華人民共和國主席習近平的線上會議宣讀文），全文分作四段，共由423個英文單字組成。在「台灣」議題上，拜登的宣讀文選以53個英文單字（佔12.53%）明白表述：在台灣問題上，拜登總統強調，美國仍堅持以《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為基準的「一個中國」 政策，強烈反對單方面的意圖改變現狀，或破壞台海和平穩定。

至於習近平的宣讀文，則是由中國外交部以《習近平同美國總統拜登舉行視頻會晤》為題，發表了一篇全文多達22段，總計3903字的專稿。而在「台灣」議題上，中方係採以「習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場」為題寫道：「習近平強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台制華』。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」等286個字，佔全文總字數的7.33%。

綜比上揭二文後，即可清晰判別，美中雙方在「台灣議題」上的最大公約數為何？精煉而言，事實不外乎就是「維持現狀」四字！基此，在美方已然再次宣達：「謹守『一個中國』政策，強烈反對單方面（含：台灣自身）的意圖改變現狀」，而中方也誠意表示：「有耐心」，則在如此的美中兩方合意之下，究竟什麼選項對於台灣而論係屬最為有利？是不是已然不言可喻？

筆者在大學時期擔任研究助理，每天到班前的第一件事，就是前往不同報攤，試著為教授買遍各家報紙。承蒙教授深自教誨筆者：雖屬同一事件，然因為各自觀點、立場、角度的不同，總難免導致該一事件失真（distortion）。是以，能否透過不同新聞媒體的報導，試著解析脈絡以重建真相，就成了一己養成媒體識讀能力的核心底蘊。時值5G時代的今日，拜全球網路蓬勃發達所賜，「循跡溯源、刨根究底」顯已成為反掌之事。是以，與其讓有心人故意錯誤解讀、擴大偏頗解釋此次美中視訊會談的「台灣議題」，何不妨自己花些時間，直接上網親自閱讀了解，相信應可使台灣平安幸福許多！

（作者為國立台灣師範大學教授、前表演藝術所所長）

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