林柏宏在影集《2049》裡飾演父親，餵小孩吃飯。（瀚草影視提供）

林柏宏（左）與邵雨薇在影集《2049》因孩子教養問題婚姻失和。（瀚草影視提供）

網紅「理科太太」目前正在打離婚官司，婚變消息引發外界熱議，巧的是林柏宏日前為宣傳影集《2049》和理科太太對談，也大談婚姻問題。戲中，林柏宏和邵雨薇的孩子被大數據算命得知孩子未來會成為殺人犯，理科太太意外透露有過「類似遭遇」，自己母親也曾被算命師告知「妳女兒活不過19歲」，讓林柏宏直呼驚嚇：「這話很重耶！」

現實中還沒當爸的林柏宏，為了揣摩父親心境，特地和朋友的小孩相處，但面對劇中疑有暴力傾向的孩子，他不得不變身虎父管教，甚至忍不住動手體罰1歲寶寶，讓剛生完小孩的媽媽一看到他都直呼害怕，他趕緊向觀眾喊話，現實中的小演員絕對沒有受到任何傷害，他本人更是相信愛的教育遠勝於嚴厲管教。

其實林柏宏一直以來都是「乖學生」，他表示過去在打罵教育中成長，努力做到父母師長的要求，只是為了不被鞭子追逐，「我發現我表現的越好，爸媽給的自由越多。」但他始終不知道自己的志向，直到大二開始接觸演戲，才一頭栽進表演，他也在成長過程中，逐漸發現父母不是萬能，「我以為父母是天，但他們也是第一次當父母，都還在學習。」

林柏宏在劇中和邵雨薇飾演夫妻，卻因對孩子教養理念不同而失和，理科太太談及婚姻問題：「如果算命的說你以後會離婚，還會結婚嗎？」林柏宏表示：「會啊！」他認為：「情侶交往也會分手。」更解釋，如果離婚是對兩人最好的選擇，就不需執著在婚姻裡，理科太太也大表認同。

《2049》每周六晚10點於台視、myVideo播出，晚11點半於myVideo、Netflix上架最新集數；17日起，每周日晚8點於東森戲劇台、晚10點於東森超視播出。