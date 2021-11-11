55歲劉嘉玲是演藝圈著名美魔女，和梁朝偉結婚13年恩愛如昔，今(11日)她在社群曬出全家福照，76歲母親保養得宜，氣色相當好，凍齡美貌讓眾人驚嘆不已，而梁朝偉也難得出席家族宴，和岳母互動成討論焦點。

劉嘉玲今在IG曬出家庭聚會照，替媽媽和哥哥一同慶生，而76歲的母親不僅氣色紅潤，皮膚看起來相當光滑，身材也保養得宜，完全看不出實際年紀，高貴優雅氣質讓網友驚嘆不已，「劉媽媽好美呀」、「這一家人究竟是吃了什麼呀」、「媽媽和哥哥也太年輕了吧」。

此外，這此梁朝偉也現身家庭聚會，罕見和岳母同框，只見他摟著劉嘉玲媽媽，頭還往她那裡靠，看起來關係非常好，也破除他過去鮮少出席劉家聚會，被指關係是不是生疏的傳言。

劉嘉玲和梁朝偉情牽30年，感情依舊幸福甜蜜，是演藝圈模範夫妻，不過個性迥異的兩人，戀情一開始不被外界看好，但他們卻用行動證明，愛情長跑19年才步入禮堂，婚後也恩愛如昔，而他們維持愛情長久的秘訣，就是基於互相尊重、遷就和支持。