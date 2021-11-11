美國一名經營健身房的前綜合格鬥家，被拍到在今年1月6日的國會大廈暴動事件中襲警，今天遭判41個月監禁，這是相關近700起刑事案件中迄今最重的刑責。

路透社報導，美國地區法院法官藍柏斯（Royce Lamberth）在判刑時，舉出襲警男子費爾藍（Scott Fairlamb）行為嚴重。在新澤西州經營健身房的費爾藍，被警方隨身密錄器拍到對著員警吼叫，並推了一名警察還打他的臉。費爾藍已於8月認罪。

法官告訴費爾藍：「如果你接受審判，我認為不會有任何陪審團會宣告你無罪。」

這次國會攻擊事件，費爾藍是第一名因襲警而被判刑的暴徒。藍柏斯指出，這個刑期將成為120多名被告的判刑基準。數千名川普支持者不能接受川普敗選，闖入國會企圖阻止認證拜登勝選的程序。

一名國會警察遇襲後隔天傷重不治，4名負責防衛國會山莊的警察事後自殺身亡，約140名警察受傷。

費爾藍的律師曾請求法官，「考量到他的當事人已被拘留約11個月」，應將這段時間納入刑期計算。

情緒激動的費爾藍向法官表示，他給家人帶來恥辱。他說：「我悔恨不已。法官先生，我只希望你給我一些寬恕。」

聯邦檢察官先前求處44個月刑期。

司法部律師戈馬特（Leslie Goemaat）在今天的審訊，特別強調費爾藍的武術訓練以及與警方的衝突，「他受過拳擊訓練，並且很清楚他可能造成的傷害」。

戈馬特還提到了費爾藍在暴動期間錄製的一段影片，影片中他說：「愛國者隊在做什麼？我們解除他們的武裝，然後我們衝進國會大廈！」

戈馬特說：「被告當天自己的陳述，表明他已為暴力做好準備。」

關於1月6日事件，檢方起訴的大部分認罪都是涉及非暴力的輕罪案件，不過政府律師正尋求讓涉及重罪的被告人入監服刑。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1101111