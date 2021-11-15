警方追查海神惡少經濟來源進而破獲博弈集團；對此，受傷的宋姓男大生母親15日表示，滿意警辦案效率，希望警方針對社會上其他案子也能有這樣的效率。（馮惠宜攝）

肯定警速破瑪莎惡少背後集團 宋媽媽：盼其他案子比照

台中本月七日發生瑪莎拉蒂惡少因行車糾紛揪眾痛毆宋姓男大生事件，警方追查海神惡少經濟來源進而破獲博弈集團；對此，受傷的宋姓男大生母親15日表示，滿意警辦案效率，希望警方針對社會上其他案子也能有這樣的效率；但她也坦言兒子恢復後近日將轉普通病房，也會憂心其人身安全。

宋姓男大生因開車擦撞瑪莎拉蒂，遭到張姓惡少揪眾痛毆，造成顱內出血，一度重傷昏迷，該事件經宋母披露，宋母哭訴「台中的治安怎麼了」事隔兩天警方才將行凶者拘提送辦，被外界質疑第一時間未進行酒測，且縱放現行犯；台中市警方15日召開記者會，宣布追查到惡少經濟來源的博弈集團，將許姓主嫌等四人移送。

宋姓大學生母親15日獲知這項消息，當被問到對警方辦案效率事否滿意，她坦言現在很滿意，也希望警方對社會其他案件也能有這樣的效率。當被問及，事發當時警方沒有進行酒測，會不會追究？宋母則表示，這部分會請律師去了解處理。

宋男在開腦搶救後，已清醒、拔管並可以進食，本來預訂15日可轉到普通病房繼續治療，但宋母表示，目前還在加護病房，他坦言轉到普通病房會擔心人身安全，但醫院有保證管制也很嚴格，安全應不用擔心。

另宋母也說，直到14日探視兒子，他左眼非常腫還有血，轉動右眼左眼跟不上，他很擔心會留下後遺症，這部分還會和醫療團隊討論。