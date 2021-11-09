知名YouTuber理科太太上周傳出，與台裔美籍老公「理科先生」John的5年婚姻亮紅燈，兩人最後走向離婚訴訟程序，理科太太事後在IG限時動態發聲：「大家的關心都收到了，別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，不過近日卻傳出，是因夫妻長期分隔兩地導致婚變，對此，理科太太經紀人則強調，遠距離並非主因，坦言兩人的感情就像一般夫妻會有摩擦，兩人在美國也做了一段時間的婚姻諮商，表示雙方是在和平、理性的評估下，才做了離婚決定。

理科太太5年婚變，她日前低調台北地院新店家事法庭，理科先生則委由律師出庭，並以視訊參與調解，外界都很關心兩人婚變原因，甚至傳出，夫妻是因長期分隔兩地導致婚姻破裂，對此，理科太太經紀人強調，遠距離並非主因，坦言兩人就像一般夫妻一樣、難免會有爭吵，理科太太和理科先生在個性和生活細節上也不同，難免有摩擦。

理科太太與先生John正在進行離婚訴訟程序。（圖／取材自理科太太 Li Ke Tai Tai 臉書）

為了修復感情，兩人在美國就做了一段時間的婚姻諮商，雙方在婚姻諮商中更了解自己，也了解在彼此相處之下，是會更快樂還是更壓抑，最後雙方在和平、理性溝通下，才決定離婚，經紀人強調，這段婚姻的結束是在評估後，能讓他們雙方有更好的人生跟身心健康，雖然童話般的愛情故事畫上句點，不過，家人的關係會是永遠的。

而理科太太協議離婚消息曝光後，她收到許多網友留言鼓勵，除了加油跟辛苦了，有不少人是祝福跟期待理科太太有更好的生活，也有一樣經歷過婚變的女性，留言給理科太太，表示看到理科太太的勇敢和面對，給她們很大的安慰。