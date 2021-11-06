百萬YouTuber理科太太日前被捕捉現身台北地院新店家事法庭，驚傳和理科先生5年婚斷，男方更選擇透過視訊調解不願來台面對，據悉，目前已走向離婚訴訟，進行財產分配等調解程序；理科太太和先生昔日恩愛形象不再，而事發多日粉絲也很擔憂理科太太精神狀況，她今（6）日也主動更新動態報平安，堅強喊「會好好生活」。

日前理科太太被發現神情憔悴進入家事法庭，為了和理科先生調解，人在美國的先生則委任律師出庭，本人以視訊形式參與全程，最快在本月還會進行第2次調解；在理科太太和理科先生爆出結束5年婚姻，瞬間成為網友熱烈討論的話題，有不少人還分析過去就能見端倪，但眾人回想起過去她們恩愛模樣，更不勝唏噓。

理科太太今晚發IG向粉絲報告近況，也堅強喊話會好好生活。(圖/ 摘自理科太太IG)

在婚變消息曝光後，理科太太的精神狀況也令粉絲相當擔憂，在事發多日後，今晚她在IG限時動態PO出大快朵頤的用餐照，更振作起來堅強地說，「我會好好吃飯好好睡覺好好生活」；另外透露身邊好友都有輪流「抓她」出去吃飯，像是跟關心自己的粉絲們回報狀況。

理科太太2018年以知識型YouTuber爆紅，當時個人頻道其中一大特色就是理科先生，呆萌憨厚的樣子深受粉絲喜愛，更被譽為「夢幻老公」及「同志天菜」，理科太太頻道成立僅短短258天，粉絲數就突破百萬；不過隔年理科先生憂鬱症發作，理科太太更為愛一度停更頻道照顧先生，「不論生老病死都要照顧他」，令粉絲們為之讓人動容。