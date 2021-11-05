南韓「性感小野馬」泫雅離開女團Wonder Girls和4Minute後，以個人歌手身分繼續演藝活動相當放飛自我，除了在造型方面更加性感，感情生活也和師弟Dawn（金曉鐘）愛得高調，不久前還一起合作推出音樂作品；今（5）日泫雅曬出多張和Dawn甜蜜合照，二度穿上白紗，胸前領口看似快滑落，兩人互動更是親密，不僅有激吻還伸舌頭，讓人看了臉紅心跳。

泫雅和男友Dawn認愛後，不僅離開原經紀公司Cube娛樂，兩人更一起加入PSY創立的公司「P NATION」，共進退讓粉絲們都忍不住支持他們的愛情；兩人交往5年多，認愛後更是愛得高調，近期才攜手推出音樂新作品，同台超親密演出模樣更是令粉絲尖叫連連。

今日晚上泫雅在IG上傳多張和Dawn的合照，她穿著類似婚紗的白色低胸洋裝，Dawn則是白色西裝白套，兩人活脫像是一對結婚新人，不知道的還以為是結婚照；畫面中兩人更是激情熱吻，還有一張照片泫雅對著Dawn俏皮伸舌頭，雖然他們交往多年，從互動來看根本是熱戀中的情侶。

泫雅和Dawn激吻的照片，更發現泫雅身上的白紗看似快滑落，傲人雙峰快撐不住白紗一樣，讓人眼睛都不知道該放哪；大票粉絲簡直快被閃瞎，害羞表示「這就是熱戀中的樣子吧」、「兩人越來越像了」、「女神身材太好了吧，衣服快掉下來了，我的天啊」。