「這群人」成員茵聲（鄭茵聲）因活潑不做作個性加上爽朗笑聲，讓她受到不少粉絲喜愛，近年在戲劇、歌唱領域都有好表現，平時會在社群分享生活點滴的她，近日難得曬出破尺度泳裝照，美胸、翹臀在鏡頭前全放送，讓網友看了全暴動。

茵聲曬出在海邊的一系列辣照，掌鏡人正是好閨密郭書瑤，她也感謝對方幫忙拍照，「懂拍的小清新」，只見她穿著深藍色連身高衩泳衣，在海邊的岩石上取景，一下望向遠方，一下回眸露出甜笑，性感又可愛。

而泳裝不僅低胸露背又開高衩，讓她渾圓胸型、纖細腰身全都露，一雙長腿相當吸睛，而她側身入鏡時，還隱約露出屁股蛋和半邊美背，難得突破以往保守尺度，讓男粉都直呼她深藏不露，「啊嘶第一次看到」、「美的不要不要的」、「好瘦阿」。

茵聲5月中旬宣布和交往3年的男星劉書宏分手，不過雖然已分開，但兩人關係依舊緊密，讓不少網友都希望兩人能和復合，之前上節目更被主持人問到關係這麼好「那幹嘛分手？」

劉書宏也表示兩人都認為不適合就當回朋友也沒關係，不要分手就避不見面，他也坦言雙方現階段都缺乏良好的溝通，認為自己再成熟一點，或許就有復合可能性，沒把話說死。