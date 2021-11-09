美籍華裔女星白靈今年受邀擔任第58屆金馬獎頒獎嘉賓，她特別從美國飛來台灣，並在防疫旅館開始隔離，不吝嗇分享隔離生活的白靈，一天都會發好幾次隔離動態，而白靈曬照的尺度也越來越大，她日前就裸上身躺在床，前凸後翹的S曲線全外洩，性感畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

白靈去年以《墮胎師》入圍金馬最佳女主角，她在隔離出關後曾說，早知道這麼辛苦，也許不會來，不過白靈今年接獲金馬執委會邀約頒獎時，白靈起初先對隔離感到猶豫，最後她仍爽快搭應出席金馬盛會，也讓金馬獎更添話題。

白靈上周來台第一天就豪曬泡澡照，她裸上身、坐在浴缸，僅以單手遮胸，解放傲人北半球，畫面相當演養，而白靈昨（8日）則辣PO裸上身躺床照，她僅穿粉紅色短裙，並以手臂巧妙遮住雙峰，前凸後翹的S曲線和白嫩美肌全都露，一系列性感照片辣度爆表，網友也紛紛大讚：「性感」、「白靈真是漂亮又性感」、「姐超美的」、「女神的身材太辣」，也有網友向白靈喊話，期待她再次驚艷金馬獎。

不過，白靈事後則再分享浴巾遮身照，但她卻透露在防疫旅館摔倒了2次，讓白靈直呼：「哇。太痛了」，只見白靈手臂有一大塊的瘀青，相當明顯，而白靈也以自身經驗提醒，要外沐時必須注意安全，尤其地板濕滑，很容易摔倒。