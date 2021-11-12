元宇宙概念股宏達電先前因當沖交易達證交所公布注意交易資訊標準，列為處置股票，今天處置期滿出關，盤中股價直奔漲停，來到90.9元，續創5年來新高。

臉書母公司Meta、輝達、微軟等科技大廠陸續投入元宇宙（Metaverse），相關概念股近期表現火熱，在資金追捧下催生作夢行情。

被市場點名的元宇宙概念股涵蓋製造、代工、零組件等族群，IC設計廠威盛今天盤中大漲9.4%，最高來到98.5元，成交量逾7萬張；威盛集團旗下位速盤中一度觸及漲停53.9元，成交量超過6萬張。

代工大廠和碩執行長廖賜政11日在法人說明會表示，和碩從5、6年前就有元宇宙（Metaverse）相關產品，持續與客戶配合增加產能，如果時機到了，對和碩會有相當幫助，因為和碩不是新進者。

廖賜政說，元宇宙應用除了娛樂性產品，還有商務、工業方面需求，例如疫情期間台積電引進機器設備，供應商無法來台灣現場指導機器設備建置，透過元宇宙相關設備可以從遠端指導台灣工程師，縮短建置時間。（編輯：張均懋）1101112