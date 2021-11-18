台股今(18日)開高後一度翻黑，後在買盤挹注下拉升指數站上17800點，聯發科一枝獨秀漲逾5%，面板、航運、金融接棒，終場收在最高17841.37點，上漲77.33點，漲幅0.44%，成交值3946億元，距離歷史高點18034點，僅剩不到200點，外資也轉為買超101.65億元。

統計今日法人動向，外資買超101.69億元，自營商買超5.49億元，投信則轉為賣超9.96億元，三大法人合計買超97.22億元。

台積電開盤上漲3元，以613元開出，盤中多空拉鋸，股價在平盤附近上上下下，終場以613元作收；聯發科站上千元後，盤中進一步來到1100元，最後收在1085元，上漲55元，漲幅5.34%；聯電以及股王矽力-KY、股后信驊、大立光等今走勢疲弱，終場都收黑；面板股則走勢強勁，友達、群創、彩晶收盤漲幅都逾5%，友達盤中一度漲停，來到22.1元。

金融股今持續走揚，昨外資買超最多的新光金漲逾6%，收在11.55元，彰銀、國泰金、兆豐金、國票金、永豐金、中信金都漲逾1%。

傳產股漲跌互見，造紙類股漲逾3%，水泥、鋼鐵類股相對疲弱。

航運股再度揚帆，貨櫃三雄長榮收在119元，漲幅1.71%，陽明收在109.5元，漲幅1.86%，萬海以160.5元作收，漲幅1.26%；但天上飛的華航、長榮航則開低走低，華航收在28.35元，下跌2.24%，股價超越長榮航，長榮航則收在28.3元，跌幅3.25元。