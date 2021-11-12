東元（1504）12日舉行線上法說會，東元前三季每股純益1.96元，創近年同期新高，東元指出，展望第四季，三大事業群中，機電事業群在歐美需求暢旺、取單大增下，預估成長可達10～15％；智慧能源事業群工程在手訂單逾200億元，家電事業群在「班班有冷氣」挹注15～18億營收下，工程、家電二大事業群可望成長5～10％。

東元智慧能源事業群在離岸風場陸上變電站工程等案工程收入挹注下，前三季營收51億元、年增29.4％；機電事業群受惠於全球工業產品需求量大增，營收193億元、年增12.2％；智慧生活事業群在家電部門成長、電商購物需求帶動宅配通業務增加，營收102億元、年增12.7％。

東元董事長邱純枝指出，機電主要市場中，美國市場至年底有三至四成成長；歐洲市場淡季不淡、取單強勁；大陸市場明年景氣修正，訂單相對保守。

電動車動力系統除了電巴外，乘用車在印度市場也取得量產訂單，未來會投入土耳其、印尼等市場，日前東元在智慧移動展以DMIT訴求參展，有七家大巴車廠盼與東元合作開發，這些電巴廠也有國內外投資計劃，東元有機會合作參與。

工程方面，海龍計畫陸域降壓站、桃機三航站機電工程等案合計在手案量逾200億元，業績至2024年無虞；家電事業在「班班有冷氣」計劃取得4.2萬台冷氣，至年底前安裝完成，預計有15～18億元營收貢獻，商業空調業務主攻DC變頻產品，主攻產品線營收年成長逾九成。

因原物料成本及運費上漲，東元第三季毛利率21.1％，較第二季減少2.8個百分點，預估第四季毛利率約21～24％，東元透過採購、設計改善，將產品銷售組合推向較高毛利的產品如防爆馬達等，以整合行銷的概念，提供舊廠改造的解決方案，以維持毛利率。