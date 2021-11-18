全球經濟成長動能放緩，預期通膨升溫、中國大陸推動「共同富裕」、氣候問題關注度提升等背景前提下，富達國際投資團隊認為，2022年經濟成長將放緩，政策風險大增之下，股票投資仍會比債券投資佳，而亞洲將成長2022年資焦點。

通膨、聯準會貨幣政策是目前關注的議題，富達認為，各國領袖所作出的關鍵決定，將牽引2022年的全球經濟走向。但預期通膨將持續上升且更具韌性，成為各主要央行必需應對的重要問題。

富達國際亞洲固定收益主管Martin Dropkin指出，雖然預期短期內通膨將導致利率上升及偏高的物價，且主要央行希望在2022年中之前，以相對較快的步伐縮減購債規模，富達認為利率將維持於偏低的水準更長一段時間，債市可能因為刺激措施退場而出現短期波動，惟由於目前債務水準偏高，因而需要超低利率來維持債務系統的運轉。

即使富達國際相對看好股市，但全球股市正步向軟著陸，全球經濟急劇復甦所帶動的快速獲利反彈往往會逐步消退，目前全球股市已達到此轉捩點，預期2022年將步向軟著陸。

對於今年表現欠佳的陸股後市，富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示，對長線投資人而言，2022年是開始投資陸股的好時機。投資人可從中國大陸下一階段經濟發展的重點產業著手，例如高端產品製造、可再生能源、電動車、軟體、大眾消費，及新一代醫療保健等。

有鑑於利率仍然偏低，富達國際表示，2022年全球投資人必需繼續面對尋求收益的挑戰。在預期通膨升溫的環境下，亞洲和新興市場相較全球其他地區提供更具吸引力的投資收益機會。 面對中國大陸房地產市場進行政策改革，投資人也許必需為進一步短期陣痛作出準備，但考慮到目前的評價水準，富達國際認為亞洲高收益債券的資產仍具吸引力。