新加玻政府24日指出，因為自己景氣復甦尚未全面化，加上全球經濟成長(GDP)未來還有雜音，故估2022年GDP將緩增至3%到5%之間。

不過，由於以製造業為主的出口表現優異，2021年GDP可望看到7%左右，是先前預估值成長6%至7%的上緣區。但2022年，新冠病毒還是有可能影響到航空旅行、觀光旅遊以及面對面的服務業復甦。

新加坡第3季GDP雖年增7.1%，但卻是第2季15.2%的一半不到。不過，還是優於市場預估值6.5%。至於2021年前3季的GDP，目前約在7.7%。

若以單季相比，新加坡第三季GDP季增1.3%，第2季則衰退1.4%。

星國政府指出，與2021年相比，2022年大多數已開發國家恐怕會出現GDP緩增現象，不過應該還是比疫前要高。由於新冠疫情發展撲朔迷離，全球經濟成長還是有疑慮。

因此，供應鏈若不及早把問題排除，萬一又遇到需求急增，能源與大宗物資價格上漲下，目前的通脹狀況還是會持續下去。同時，各國央行可能會被逼得要緊縮貨幣，全球企業將面臨成本急遽上升局面。