渣打集團近日公佈最新調研報告《未來貿易2030：趨勢與市場》指出，全球出口貿易規模將在未來10年由17.4兆美元增長至29.7兆美元，而大陸是成長的關鍵驅動力，預計到2030年，大陸出口規模將以年均7％以上的速度增長並超過5兆美元。

據中新網引述該報告顯示，52％全球企業目前已經或計畫未來5至10年在大陸進行採購和製造，也表明大陸將繼續成為重要的生產核心和全球貿易增長動力引擎。

報告中也指出，隨大陸出口顯著增長，一些以往容易被忽略，但潛力巨大的市場將與大陸組成貿易「新走廊」，例如馬來西亞與越南從2020到2030年的出口年均增長率分別為9.2％、8.4％，將成為大陸在東協的重要出口走廊。

另看到歐洲部分，德國也將成為大陸對歐盟出口的戰略走廊，出口額將在2020至2030年間以年均6.2％的速度成長。

該報告進一步說明，儘管近年出現當地語系化貿易趨勢，但全球化仍將推動下一個10年的貿易增長，尤其流入亞洲、非洲和中東地區的投資將大幅增加。