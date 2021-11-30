聚陽(1477)30日在法說會上指出，美國客戶訂單恢復成長動能，又有新客戶加持，今年出貨量預期會達到1700萬打，比去年增加16.4％以上。而由於物價上漲，訂單的ASP平均單價仍會比去年高，預估應有3%的提升。

聚陽強調，今年雖然受到東南亞疫情影響，以及缺櫃、塞港等貨運物流因素衝擊，但，全年整體的營運仍可達到年初所訂的目標，有2位數的年成長。

根據聚陽統計，去年、2020年的出貨量達1460萬打，比前年的1450萬打，增加1％。

聚陽指出，雖然第三季東南亞地區疫情趨嚴，越南廠受封城影響，出貨受阻，不過，隨著當地解封復工，產線恢復正常，第四季的出貨量增加，遞延出貨已讓營運成長動能加速。

依目前手中訂單量及出貨期程，聚陽預估，今年的出貨量應可超過1700萬打。聚陽指出，美國地區舊客戶GAP、TARGET等的營運恢復優於預期，訂單下單動能反而比去年強。而新客戶、電商平台的訂單，也助長出貨量的增加幅度。

布匹、扣件配料等主要原物料價格上漲，也讓聚陽今年訂單的平均單價提升；依目前統計資料及與客戶協調數次的調漲，聚陽指出，今年每打的ASP平均單價，預估會比去年的每打58.01美元，提升3%左右。

聚陽累計今年1-10月合併營收234.96億元，年成長11.86％；前三季稅後淨利19.84億元，年增25.8%。聚陽表示，在出貨量增加、平均單價提升下，今年年初所定的營運有2位數的成長目標，達成應沒問題。