百萬YouTuber理科太太今（3日）驚傳婚變，與台裔美籍老公「理科先生」John的5年婚姻觸礁，兩人最後走向離婚訴訟程序。其實今年9月她訪問「華航林依晨」趙筱葳，就吐露對離婚的看法。

理科太太和趙筱葳當時談論到離婚話題，提到自己從小就知道父母感情不和睦，曾問媽媽：「你們為什麼不離婚，各自快快樂樂就好了」媽媽回答：「因為我想要給你一個完整的家庭。」就是這樣的信念，父母一直撐到理科太太大學畢業才離婚，但對理科太太來說，自己與媽媽對於完整的定義已經不一樣，她覺得父母各自開心就是完整，因為就算離婚，仍是孩子的父母，這件事不會改變。

理科太太接著說，她知道很多人都會勸和不勸離，「可是你沒有在那個裡面，你不會知道當事人到底承受了多大的壓力。」並表示，一對夫妻不管有沒有孩子，維持在一段很不快樂的婚姻，不只是單純的不快樂，身心靈都能明顯感受到，也感嘆現今社會的風氣，還是會對離婚者貼標籤，認為是不是哪裡有問題。

理科太太被爆婚姻亮紅燈，今（3日）下午首度在IG限時動態發聲：「大家的關心都收到了，別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，她感謝大家的厚愛，盼望這些愛能一起保護4歲兒子，「他還小，外面的世界，大人來承受就好」，希望大家能關注更重要的新聞。

理科太太經紀人則表示：「我跟Evelyn主要合作理科頻道跟好好生醫，平常不太聊他們夫妻私事」，並透露理科太太這1年來全心投入工作，拍完片就去接兒子，生活空檔也都留給小孩，直言：「我很欽佩她也蠻心疼她」，經紀人也提到，理科太太這陣子心情很平靜，自己沒有問細節，官司都照程序進行中，最後經紀人強調，小朋友剛開始唸書，希望大家能了解他們為小朋友著想，想低調處理家務事。