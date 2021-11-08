信奉伊斯蘭教的約旦籍男子，來台求學期間與信奉佛教的台灣女子相愛，辦理結婚登記，卻在學成反國之後反悔，不僅辱罵女子是「一坨屎」，還跨海訴請離婚。台北地院家事庭認為，男方返國不到1個月就要求離婚，是婚姻破裂主因，因此判男方敗訴，可上訴。

男方主張，他與妻子2018年6月間在香港登記結婚，並經台北經濟文化辦事處驗證，雙方就各自返回約旦及台灣，後來就未再見面。婚禮在約旦是非常重要的儀式，未在家人祝福下舉行婚禮，會使家人蒙羞，因此曾與妻子約定保密。

男方說，妻子同年9月竟擅自透過臉書和他的家人聯繫，害他不被家人諒解，母親也表明不把他納入遺產繼承遺囑中，他還被其他親友鄙視，感到極度痛苦。此外，他們家信奉伊斯蘭教，妻子則是佛教徒，不只積極建議他參與佛教活動，迄今也不停在臉書上推廣佛教思想，這段婚姻不可能被他的家人接受。

男方並指，妻子不可能皈依伊斯蘭教，也無法移居約旦，婚姻難以維持，他無意勉強妻子，妻子也應尊重他的選擇，不應要求他來台工作；雙方生活習慣及文化背景差距過大，分居期間長達近3年，約旦法院已認可宣告解除婚姻，因此向台灣法院訴請離婚。

女方則說，與丈夫是讀碩士班認識，婚前積極追求，並保證會圓滿處理生活背景不同的問題，承諾將來台共同生活，卻在返回約旦1個月後態度丕變，稱他母親安排另名美國女性結婚，美方要求「須提示在台灣無婚姻事實的證明」，要求離婚，她無法接受，因此不願配合。

女方並指，她從未干涉丈夫的信仰自由，更願意為了丈夫皈依伊斯蘭教，也可至約旦當地生活，丈夫是成年人，可自己決定和誰結婚，怎能將家人反對作為離婚事由？丈夫甚至還傳訊罵她「下地獄祝妳一生的痛苦和詛咒」、「妳就是一坨屎。去找任何妳想要的男人」、「妳正把自己扔在我的雙腿之間，乞求我讓妳繼續成為我的妻子」等語。

法官認為，雙方成長環境不同，婚姻中難免會有衝突，有賴互相體會婚姻真諦，相互體恤、適度忍讓，才能圓滿和諧，但男方婚後不到一個月就要求離婚，甚至傳訊辱罵女方，婚姻破裂的責任主要在男方，男方不得請求離婚，因此未判准離婚。