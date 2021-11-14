風險意識拉高。據壽險公會統計，2020年底國內20到39歲男性投保人壽保險的人數，達249.1萬人，首次超越女性投保人數248.4萬人，險勝7千人左右，主要是20～34歲男性投保意外險、日額醫療險的人數有顯著增加，超越同齡女性。

以往每年統計人壽保險投保人數，男性只有19歲以下投保人數會遠高於同齡女性，尤其是未滿15歲者，更為明顯，如2020年底0到14歲的男性投保人數是73.4萬人，女性是67.8萬人，差了5.6萬人；15～19歲亦是男性有38.1萬人，女性34.1萬人，亦差4萬人。

先前只要20歲以上，都是女性投保人數高於男性，且年紀越大，女性人數高於男性越多，如到65歲以上，2020年底的女性投保人壽保險人數129.7萬人，男性98.6萬人，差了31.1萬人。

壽險業者分析，主要是20歲以下，尤其是14歲以下的男性有所謂「金孫效應」，即很多阿公阿嬤在金孫出生時，會送男性寶寶保單，算是一祝福及贈與，保費甚至是阿公阿嬤一次躉繳，所以年齡層越低，男性的投保人數及投保率都是勝過女性。

但隨著年齡增長、出社會，男性偏好風險較高的理財項目，女性則愛用保單儲蓄，或是較愛規畫醫療等相關保單，因此20歲之後的人壽保險投保人數及投保率，都是女性高於男性。

再加上平均餘命是女性比男性長，高齡女性擔心後半輩子只有自己一人，就會更願意投保壽險、年金險、醫療險及長照險等，所以越年長時，女性投保人數及投保率都明顯比男性高。

可能隨著保險意識增長，加上近年壽險公司力推運動型外溢保單，20到34歲男性投保人數首次超越女性，壽險保單差異並不明顯，主要在意外險及日額醫療險，男性投保人數有高於女性，顯見男性在意外及醫療上投保意識增加，但20到39歲男性的投保人數高過女性，但在該年齡層的投保率74.03％，則仍是低於20到39歲女性的投保率77.24％，代表女性普遍還是投保意識高過男性。