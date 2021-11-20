@jayceeelizabeth3 I'm so proud my brother wanted to watch his nephew being born, and he did better than some grown men! 😂 ♬ original sound - Jaycee Elizabeth

國外一名育有2子的婦女，日前在網路上分享當初生第2胎的影片意外爆紅，原來是她讓年僅13歲的弟弟進到產房看她分娩的過程，即便有網友認為這樣很怪，但她弟弟的反應卻讓不少人感動得紅了眼眶。

根據《太陽報》報導，伊莉莎白（Jaycee Elizabeth）本月11日在抖音（TikTok）帳號「@jayceeelizabeth3」分享自己的分娩影片，並寫道「很驕傲我的弟弟想看他的外甥出生，他表現得比一些成年男性還要好！」

影片中，隱約可以聽到，伊莉莎白在鏡頭外奮力分娩的聲音，而她的弟弟則是一臉擔憂的站在牆角，時而搓揉臉部、時而輕扶額頭，一下子瞪大雙眼、一下子又因為心繫姊姊而整張臉皺在一起，並且墊著腳尖想了解生產狀況，最後更忍不住發出驚呼。

對此，伊莉莎白表示，當時自己準備分娩已有30小時，就在她準備要生產時，弟弟主動開口要求進產房，她也欣然同意。弟弟在產房整整待了2小時，全程參與分娩過程，事後還跟她說，自己從來沒想到會有「額外的東西」跟著嬰兒一起出來。

影片曝光後已累計逾1050萬觀看次數，儘管有部分網友覺得讓自己弟弟觀看分娩過程很怪，但大多數人則對他們的姊弟情感到動容，伊莉莎白也強調，影片已經快2年了，「我沒有強迫他站在那裡，他是真心誠意的提出要求，所以我也就同意了」、「我為他感到非常驕傲，一點都不後悔」。