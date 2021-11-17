北台南家扶主任莊淑惠表示，來自南寮的椪柑，甘甜中略帶橘子的酸甜味，是愛橘人的首選。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區椪柑農民伍國賢曾經罹癌，5年前抗癌成功後，反思人生真諦，認為「賺得再多，沒有健康也是沒用」，希望人生在世時，多去做能力所及下的行善，每逢椪柑產季，特別捐椪柑供北台南家扶中心義賣，迄今總計捐出約2萬5000顆椪柑助家扶兒。

現年64歲的伍國賢務農逾30年，在白河區南寮的3公頃山坡地，以種植椪柑為主，10多年前參加扶輪社的捐贈活動，與北台南家扶中心結緣。罹患口腔癌後，更讓他意識到生命可貴、珍惜當下，除了盡心保留家族果園事業，也希望透過善行讓生命更光彩。

5年前，伍國賢得知北台南家扶中心「寒冬送暖」活動欠缺經費，便想以自家生產的椪柑來義賣、幫忙，此舉獲各界響應。每年10月中旬到12月初為椪柑採收季，剛開始採收時，他特別預先保留200箱，作為家扶中心義賣籌募活動經費之用。

北台南家扶主任莊淑惠表示，來自南寮的椪柑，甘甜中略帶橘子的酸甜味，是愛橘人的首選，正值口感最佳時期，義賣價格親民，自11月初起推出 25A級品每箱300元、27A級品每箱350元。

莊淑惠說，家扶預計在12月5日新營綠都心少年街舉辦的歲末寒冬送暖活動，當天將表揚6戶自強家庭、5名孝悌兒童及頒發才藝獎助學金外，亦將依家庭需求調查發放家庭禮物，預估活動總經費高達214萬元，目前經費仍不足47萬多元，盼各界能以認購椪柑方式加入關懷行列。