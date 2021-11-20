國內今天新增4例境外移入個案，其中3例為突破性感染。中央流行疫情指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自緬甸(案16628)、越南(2例，案16629、案16630)、印尼(案16631)入境，入境日介於今(2021)年11月5日至11月18日。

疫情指揮中心發言人莊人祥說明，4例境外移入個案中有3例為突破性感染，案16629已於越南完成兩劑AZ接種，Ct值僅20出頭；案16630已於越南完成兩劑國藥疫苗接種，Ct值僅20出頭；案16631已於印尼完成兩劑科興疫苗接種，Ct值30多。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,302,507例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,284,291例排除)，其中16,520例確診，分別為1,876例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。