【LIVE直播】連3周本土加零！跨年防疫管制放寬措施 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

國內今日新冠肺炎本土、死亡個案都+0，境外移入則新增12例，自越南、印尼、緬甸、柬埔寨、中國大陸入境，其中6人突破性感染，接種廠牌為AZ、科興及國藥。

今日新增12例境外移入個案，為9男、3女，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南(3例，案16666、案16675、案16677)、印尼(6例、案16667、案16668、案16670-16673)、緬甸(案16669)、柬埔寨(案16674)及中國大陸(案16676)入境，入境日介於今年11月11日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

境外移入個案中，有6人突破性感染，其中3人接種科興疫苗、2人接種AZ疫苗、1人接種國藥疫苗。另有1人接種1劑科興疫苗，未符合突破性感染定義。

截至目前，國內累計16,566例確診，分別為1,922例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例死亡，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。