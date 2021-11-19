農業局為行銷推廣台中市優質柑橘及甜柿，輔導豐原區農會及和平區農會19日舉辦柑橘及甜柿上市記者會。（盧金足攝）

農業局長蔡精強表示，今年持續輔導豐原區農會整合台中市柑橘產業，提高產品價值。（盧金足攝）

農業局為行銷推廣台中市優質柑橘及甜柿，輔導豐原區農會及和平區農會19日舉辦柑橘及甜柿上市記者會。（盧金足攝）

農業局為行銷推廣台中市優質柑橘及甜柿，輔導豐原區農會及和平區農會19日舉辦柑橘及甜柿上市記者會。（盧金足攝）

台中市農業局行銷推廣柑橘及甜柿，19日前進量販店大力行銷，擴大到全台各大通路上市，鎖定年輕消費族群，農業局長蔡精強表示，橘子和甜柿都是橙色，是所有色彩中最溫暖的顏色，令人聯想到豐收的秋天，是富足幸福快樂的顏色，打出「幸福橙柿、好柿橙雙」口號共同行銷當季水果。

農業局為行銷推廣台中市優質柑橘及甜柿，輔導豐原區農會及和平區農會19日舉辦柑橘及甜柿上市記者會，提升柑橘及甜柿知名度，並宣傳行銷通路，讓消費者方便購買到質優、新鮮的柑橘及甜柿。

打造台中市優良柑橘產區形象，農業局長蔡精強表示，今年持續輔導豐原區農會整合台中市柑橘產業，提高產品價值，活動也搭配普利共好商城建置的台中柑橘季活動專區，將各產區農會柑橘禮盒及周邊產品集結上架販售，農產推廣與消費者互動黏著性提升，增加農民收益。

蔡精強說，台中市終年氣候溫和清爽，特別適合柑橘生長，產區在東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等區域，椪柑、茂谷柑與桶柑為大宗，種植面積椪柑1374公頃，產量2萬5994公噸、茂谷柑種植597公頃，產量達1萬0661公噸，與桶柑519公頃，產量約1萬0372公噸。

「台中市柑橘飽滿圓潤，果肉鮮美多汁，深受消費者喜愛」，蔡精強表示，目前因受疫情影響，積極布展國內市場外，對外也密切接洽新加坡、馬來西亞、汶萊、杜拜等地，強力行銷本市優質柑橘。

台中市甜柿產自和平、東勢及新社等區域，主要集中在達觀山、摩天嶺、梨山、大雪山一帶，種植面積約1873公頃，產量達3萬0906公噸，果實中富含B-胡蘿蔔、維生素A、磷、鈣、鐵等礦物質，甜度達16-18度，色澤鮮艷，口感甜脆無澀味，台中市秋冬時節最具代表性水果。

農業局強調，持續行銷台中市優質柑橘外，農業局媒合豐原區農會與包大山插畫家異業結合推出限定款包大山聯名柑橘禮盒、媒合線上媒體進行柑橘禮盒體驗行銷、輔導農會與業者研發出「抹乎柑」柑橘果醬及媒合轄下糕餅業者開發柑橘相關加工品，透過多元結合曝光，打響台中市柑橘市場。