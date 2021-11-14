19歲楊姓女子和丈夫吵架，找黃姓閨密同赴黃姓男同事家裡聊天，黃男提供混毒藥錠供2人吸食，楊1小時內連吃1顆半藥錠中毒猝死，事後黃男、黃女將楊女屍體丟包楊家，製造輕生假象，楊女丈夫一度以為妻子負氣輕生而自責。台北地院依遺棄屍體、轉讓禁藥致死罪判黃男7年6月，黃女則依遺棄屍體罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。

2018年11月30日晚間，楊女和擔任裝潢工人的丈夫吵架，丈夫氣得出門，楊女也找閨密黃女訴苦。2人到按摩店黃姓男同事租屋處聊天，隔日黃男留下7顆含有安毒成分的藥錠給2人後，便出門上班。

楊女1小時內吃下1顆半藥錠，不久出現幻覺、用身體碰撞地板、物品、流淚及手腳發抖，進而昏睡，黃女即以微信告知黃男。黃男雖曾返家查看，卻認楊只是單純的吸毒反應，不以為意，並未送醫，致楊女12月1日晚間8時中毒死亡。

黃男返家後發現楊女死亡，為逃避刑責、且擔心房子變凶宅，須賠償房東，遂於晚間11時，與黃女將楊女屍體載往楊女住處，2人並合力將屍體棄置於床上，並將剩餘的藥錠4顆置放於床頭櫃上，製造輕生假象。

2日凌晨，楊女丈夫返家，發現妻子身亡，一度以為妻子輕生，自責不已，趕緊報案。經警方調閱監視器後發現「運屍」，循線逮到黃女及黃男2人。

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