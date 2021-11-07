婆媳糾紛堪稱人類史上永恆的難題，近日有網友在「靠北婆婆」版面抱怨，婆婆要求媳婦在吃飯時彈鋼琴給大家當配樂，媳婦不願意，婆婆竟拿筷子甩在媳婦臉上，讓媳婦氣到當場撂話：「這輩子都不再跟婆婆一起吃飯！」，不料命理師詹惟中竟當場翻臉，怒槓美女醫師黃宥嘉，但他的論點讓鄭弘儀都聽不下去，大吼：「女生不是這樣子的」。

詹惟中、黃宥嘉在《新聞挖挖哇》節目中，討論這個婆媳糾紛，而黃宥嘉2017年就是因為婆媳問題而結束了豪門婚，因此相當有感，認為最一開始就不該順從婆婆，「你第一次就是伏低做小的話，接下來大概都是這樣的日子」。

但詹惟中卻認為，媳婦表示永不再跟婆婆吃飯，只是氣話而已，不過就要個台階下，3天就忘記了，沒想到這番見解惹得眾人群起圍剿，黃宥嘉更是直戳他痛點，冷回：「你就是抱持這樣的想法才會離婚」。

面對眾人的想法，詹惟中不以為然，還說：「只是一個筷子丟臉上」，又不是有奪夫、殺父之恨，送個禮物道個歉就可以了，主持人鄭弘儀同樣身為男人，卻聽不下去這番話，要詹惟中好好聽聽女生的聲音，沒想到詹惟中聽了大翻臉，表示自己在說軟性處理，但大家都在講硬的，怒罵：「你們怎麼那麼難相處，要跟我幹架是不是？」，最後更補上一句：「媽媽只有一個，老婆再娶就好」，引爆全場怒火。