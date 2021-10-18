向鄭文燦下戰書！吳子嘉遭民進黨開除黨籍 揭綠營派系內鬥黑幕

美麗島電子報董事長吳子嘉15日被民進黨列出7大罪狀開除黨籍，引發軒然大波，吳子嘉推斷，開除黨籍案是由桃園市長鄭文燦與所屬的新潮流派系主導，並指出動機與日前美麗島電子報公布的民調有關，不過隨即遭民進黨否認，鄭文燦也透過桃市府發言人表示，吳的發言不符事實，是沒有格調的口水抹黑，針對此事吳子嘉今（18）日接受《中時新聞網》專訪再做回應。

被民進黨開除黨籍，吳子嘉表示，對他來說，是新的開始、也是新的考驗，並直言「這件事情很瞎」，這兩天自己也沉澱了一下，畢竟是24、25年資歷的黨員，碰到這種事情當然不爽，一定會反擊，並直指這起事件的幕後操盤者就是鄭文燦，未來將撥出很多的時間監督桃園、鎖定鄭文燦挖黑帳，更稱「現在已經開始了」，也請網友一起幫忙，把鄭文燦當議員，甚至學生時期的黑歷史都挖出來，整理後完成法律程序再公諸於世，「看看這種咖怎麼當總統」、「荒謬至極的一個咖，根本像黑幫頭目」。

至於為何直指幕後黑手是鄭文燦，吳子嘉說，有其他派系的領袖告訴他是新潮流做的，且新潮流當天只有兩個人參加會議，一個是會議主席康裕成，另一個是鄭文燦的辦公室主任陳坤榮，「怎麼會有這種事情？鄭文燦要搞清楚，辦公室主任要去投下開除我黨籍的票，鄭文燦衝著我來的啊」，這是兩項證據。

而第三項證據，吳子嘉爆料，鄭文燦前不久有拜託朋友跟他談，關切民調，吳子嘉痛批鄭「人前手牽手、人後下毒手」，一方面找朋友跟他談民調的事情，因為美麗島總統民調部分，鄭文燦吊車尾，名列前茅的是賴清德跟侯友宜，「民調關我屁事，你跑來修理我」、「一邊要約我吃飯，一邊下重手。有本事就不要約我，大家井水不犯河水，江湖君子坦蕩蕩，小人長戚戚」、「一邊要來喬，一邊要來打，這什麼招啊！孰可忍，孰不可忍，這種人我一定跟你幹」。

針對此事，鄭文燦昨日受訪時不願回應，桃園市政府新聞處長詹賀舜則表示，吳子嘉的發言，是不符事實、沒有格調的口水抹黑，我們一笑置之。