高雄市體育總會射擊委員會在全國運動會射擊項目囊括9金2銀4銅，一舉射破104年全國運動會射擊項目所保持的6金紀錄。（高雄市體育總會射擊委員會提供）

高雄市體育總會射擊委員會代表隊成員（左起）鐘芷緣、李沛晴、吳佳穎拿下佳績。（高雄市體育總會射擊委員會提供）

「證件妹」吳佳穎拿下女子25公尺手槍個人金牌。（高雄市體育總會射擊委員會提供）

110年全國運動會日前甫落幕，高雄市體育總會射擊委員會在全國運動會射擊項目囊括9金2銀4銅，一舉射破104年全國運動會射擊項目所保持的6金紀錄，今年同時也創下高雄市全國運動會各單項代表隊最多金牌的紀錄，成績相當亮眼。

高雄市體育總會射擊委員會總幹事施榮宏，109年才走馬上任，擔任高雄市體育總會射擊委員會第3屆總幹事，首要任務就是今年的全國運動會，他本身也是今年全運射擊代表隊選手，對選手的照顧與用心更是親力親為，對選手的食衣住行及營養補充都比照國際選手在照顧，成為選手創造佳績的最大後盾。

此次，高雄市體育總會射擊委員會拿下破紀錄的射擊金牌數成績，背後最重要推手就是高雄市體育總會射擊委員會的主任委員施智瀛，他對選手的培養出錢出力。不過，對於項殊榮，施智瀛一點也不僥倖但也不敢搶功。

施智瀛表示，射擊能開花結果要從82年時任高雄縣長余政憲就把射擊項目列為重點發展項目，當時余縣長著手幫忙籌設靶場用地完整性及協助更新靶機及運動設施，讓高雄市射擊選手培養無後顧之憂，所以高雄市培養出非常多優秀的亞奧運國手。

施榮宏也提到，最要感謝的是高雄市體育總會理事長許文宗及榮譽理事長朱文慶所領導的團隊對射擊項目的行政支援與資源挹注，另特別感謝的就是高雄市運發局局長侯尊堯所領導的市府團隊，當高雄市運動推廣的強力後盾，今年全運會才能有這樣的佳績。賽前侯局長多次親自到射擊靶場給選手加油打氣，並承諾未來將把靶場的設備爭取更新及新設，讓高雄市射擊項目繼續發光發熱。

110年全國運動會得金牌項目

不定向飛靶團體金牌(施榮宏、張簡銘杉、徐慶煌)

雙不定向飛靶團體金牌(施維庭、張簡銘杉、徐慶煌)

定向飛靶團體金牌(施維庭、張簡銘杉、陳德偉) 八連霸

女子10公尺空氣手槍團體金牌(吳佳穎、李沛晴、鐘芷緣)

男子25公尺手槍團體金牌(黃宸緯、蘇淙元、林磊) 二連霸

雙不定向飛靶個人金牌(施維庭)

女子25公尺手槍個人金牌(吳佳穎)

女子10公尺空氣手槍個人金牌(李沛晴)

男子25公尺手槍個人金牌(黃宸緯)